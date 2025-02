Presentadora recordó captura de Epa Colombia y se despachó por su condena: “Tanto hampón que merece esos cinco años de cárcel”

Para muchos de sus seguidores, amigos, familiares y personas allegadas a la influencer, Epa Colombia ya pagó por lo cometido en el año 2019. Incluso hay algunos que aseguran que Daneidy no merece esa condena, ya que se arrepintió, cambió su vida, se convirtió en empresaria, generó empleo, es madre de una niña y con toda su vida por delante.

Pese a una infinidad de argumentos y peticiones para que Epa Colombia no fuera a prisión, la influencer fue condenada a cinco (5) años y dos (2) meses de prisión y desde finales del mes de enero se encuentra recluida en el centro penitenciario El Buen Pastor, en Bogotá.

Presentadora Tatiana Franko mostró su inconformidad por captura de Epa Colombia

Tatiana además de mostrar su apoyo a Epa Colombia, fue clara en mostrar la molestia que le causó la condena y la forma en la que se llevó a cabo la captura, pues para ella hay personas que sí merecen esa sentencia y no la tienen.

“¿Que los errores se deben enmendar? Sí ¿Que los delitos se pagan? También. Pero para mí, lo que hicieron con Epa es un caso de justicia desequilibrada. No entiendo cómo hay tanto hampón que merece esos cinco años de cárcel y está en la calle, mientras ella, que ha saldado tantas cosas, recibe este castigo", fue lo primero que escribió Franko.

La presentadora no dejó de reconocer que lo que hizo Epa Colombia en 2019 fue grave, sin embargo, aseguró que la influencer cambió su vida y ha hecho demasiadas cosas para reivindicarse.

“[...] Y con esto no estoy aplaudiendo lo que hizo. Sé que fue un acto vandálico, pero también considero que, en el tiempo que ha pasado, ella se ha esmerado por reivindicarse de muchas maneras [...] Solo pienso en su hija, su familia y su emrpesa. De corazón, deseo que pueda estar libre pronto”, añadió.

“Si algún día lees esto Daneidy, quiero que sepas que tengo un grato recuerdo tuyo. No coincido en muchas cosas, pero respeto tus ganas de superarte y te las aplaudo. Recuerdo como si fuera ayer, cuando me dijist que era un sueño estar en mi pódcast y bueno, lo cumpliste [...] No soy quien para juzgarte, solo puedo decir que en tus ojos pude ver el deseo profundo de resarcir tus errores del pasado. Te abrazo mujer, recuerda que vos podés”, concluyó en el mensaje.