¿Qué amuleto lo protege en 2026? Este es el ideal para cada signo del zodiaco

Cada inicio de año, miles de personas alrededor del mundo, hacen uso de algunos rituales buscanos abundancia, protección, equilibrio y buena fortuna. En el caso del año 2026, la energía del universo estará presentado novedades para cada uno de los signos del zodiaco occidental.

Más allá de la superstición, estos algunos amuletos funcionan como recordatorios personales de intención, fuerza y confianza.

Cada signo zodiacal tiene un amuleto recomendado. Foto: Getty Images

Estos son algunos de los amuletos que debería utilizar cada signo:

Aries (21 de marzo – 19 de abril): El amuleto ideal para Aries en 2026 es el ojo turco. Este signo de fuego, impulsivo y valiente, suele atraer miradas y envidias por su liderazgo natural.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo): Tauro encuentra protección en una piedra de jade. Este amuleto está asociado con la estabilidad, la abundancia y la calma emocional, cualidades fundamentales para este signo.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio): Para Géminis, el símbolo más protector en 2026 es la llave. Representa apertura de caminos, claridad mental y nuevas oportunidades.

Los 3 signos del horóscopo chino que tendrían mejores oportunidades laborales en 2026

Cáncer (21 de junio – 22 de julio): La luna es el amuleto por excelencia para Cáncer. En forma de dije o figura decorativa, refuerza la conexión emocional, protege el hogar y ayuda a equilibrar los sentimientos.

Leo (23 de julio – 22 de agosto): Leo se verá beneficiado por el uso de un amuleto con forma de sol. Este símbolo potencia su carisma natural, protege su autoestima y le recuerda su capacidad de brillar.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre): El trébol de cuatro hojas es el amuleto indicado para Virgo. Más allá de la suerte, representa orden, precisión y equilibrio.

Amuletos para cada signo. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre): Libra encuentra protección en el símbolo del infinito. Este amuleto refuerza la armonía, la justicia y la estabilidad emocional.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre): Para Escorpio, el amuleto ideal es la obsidiana. Esta piedra actúa como escudo energético, absorbe cargas negativas y potencia la intuición.

Los 3 signos zodiacales que tendrán un golpe de suerte en amor y dinero esta semana

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre): La flecha es el amuleto que mejor protege a Sagitario en 2026. Representa dirección, propósito y protección en los viajes.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero): Capricornio se alinea con el uso de una herradura. Este amuleto tradicional atrae estabilidad, éxito y protección en el ámbito laboral y financiero.

Astrología Foto: Agencia 123rf

Acuario (20 de enero – 18 de febrero): El amuleto perfecto para Acuario es el símbolo del rayo. Representa innovación, claridad mental y protección.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo): Piscis debería utilizar el amuleto de agua. Estos símbolos fortalecen la intuición, protegen la sensibilidad emocional y ayudan a fluir libremente.