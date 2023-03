Qué peligro, Epa Colombia se quitó la ropa mientras conducía para mostrar sus nuevas caderas

Si algo caracteriza a Epa Colombia es su curioso método para mostrar sus novedades de la forma más arriesgada y polémica posible, como acaba de hacer con su última intervención estética, que no solo la tiene muy orgullosa, sino que la pone a mostrar su cuerpo semidesnudo mientras conduce una de sus camionetas de lujo.

La situación quedó registrada en las historias de la “reina de las queratinas”, quien ya se ha grabado en varias ocasiones mientras conduce sus medios de transporte, poniendo no solo su vida en peligro, sino la de los que van con ella en dichos vehículos, como su novia Karol Samantha, o de aquellos que conducen a su alrededor.

Daneidy Barrera, Epa Colombia. Foto: Instagram @iepa_colombia. - Foto: Foto: Instagram @iepa_colombia.

El caso es que esto poco o nada le importa a la bogotana, quien se hizo famosa por su icónico canto apoyando a la Selección Colombia durante el Mundial Brasil 2014 y supo aprovechar sus 15 minutos de fama convirtiéndose en una de las mujeres más relevantes de las redes sociales, plataformas que primero usó de mala manera publicando videos haciendo locuras, y ahora las utiliza para sus negocios, como el de productos capilares o publicidad.

Daneidy Barrera, nombre de pila de Epa Colombia, empezó a desabrocharse su pantalón mientras su camioneta aún estaba en movimiento y todo para mostrarle a sus “queridas” el “cuerpón” que ella misma dice se está “armando”. Mientras hace esto, llama a su asistente virtual para que llame por el altavoz a su novia; sin embargo, esta la hace quedar mal, pues al parecer la bogotana tiene muchos contactos en su celular con este nombre y por eso no logra realizar la llamada a Samantha.

“Siri sabe que soy terrible”, atina a responder Epa Colombia, quien de inmediato continúa bajándose los pantalones para finalmente mostrar las nuevas caderas pronunciadas que ahora ostenta. Apenas logra detener su camioneta, se baja la faja que las mantiene en su posición y semidesnuda las soba para que sus seguidores vean los nuevos atributos que lucirá con sus looks ceñidos y estrambóticos.

Foto: Instagram @epa_colombia. - Foto: Foto: Instagram @epa_colombia.

“Yo no tenía caderas, amor, porque yo nunca, la verdad, he estado con hombres… Y mira cómo me quedó la cola… Mire amiga, linda, de lado y pa’ otro lado… Me falta ahora es una lipo, porque empecé a comer demasiado, pero ¡ay, amiga!, el cuerpo me está quedando tan bonito, amor”, dice Epa Colombia, dejando claro que lo que se inyectó en su cuerpo es la sustancia que usan las Kardashian para tener cuerpos voluminosos: sculptra.

El secreto de este producto, que tiene que ser inyectado y funciona para el rostro y el cuerpo, es que ayuda a que el mismo organismo genere más colágeno natural y así la piel y algunas partes del cuerpo puedan tener más volumen y estén firmes. Aunque se dice que es seguro, siempre se recomienda obtenerlo de mano de un profesional y con los certificados respectivos, pues sigue siendo una sustancia extraña para el ser humano que se la aplique.

Foto: Instagram @epa_colombia. - Foto: Foto: Instagram @epa_colombia.

Los fanáticos de Epa Colombia no dudaron en buscar un espacio para dejarle su opinión acerca de este procedimiento estético y por eso decidieron usar la sección de comentarios del último video que la bogotana publicó para dejar mensajes como estos: “Consígase un macho y verá como se le arregla más”. “Mira mi EPA Colombia, te admiro, pero porfa no des papaya a los que te critiquen, estás muy linda, disfruta, ama lo que Dios te da cada día, cuídate nena”. “Mucha mamacita, que desperdicio”. “Esta mujer le da un toque cómico al día”. “Divina…, yo con plata… me haría de todo 😍”.

Por el momento Epa Colombia no ha anunciado cuándo entrará al quirófano para realizarse la liposucción que ya anunció se practicará, en busca de un cuerpo “perfecto” a sus ojos.