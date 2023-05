¿Qué pensará Shakira? Twingo se vuelve viral en Colombia por tener platón; así luce

Desde que la reconocida cantante colombiana Shakira lanzó su tema con Bizarrap, llamado Sesión 53, en el que hizo referencia a que su expareja, Gerard Piqué, la cambió como un Ferrari y la remplazó con Clara Chía, como un Twingo, muchas personas en Colombia y en diferentes partes del mundo no han dejado de hablar sobre esta comparación.

Y es que desde ese momento, el Twingo se ha robado toda la atención, pues no hay ocasión en el que este vehículo sea visto en la calle y no lo publiquen a través de las diferentes redes sociales. Este carro, de la marca Renault, volvió a tomar, después de mucho tiempo, una fama considerable.

Cabe mencionar que “un Twingo es un modelo de automóvil del fabricante francés Renault. El auto cuenta con cuatro plazas, tres o cinco puertas, carrocería hatchback y motor delantero transversal de cuatro cilindros, todo dependiendo del modelo. El modelo es pequeño y completamente urbano. Los Twingo se comenzaron a fabricar a mediados de la década de los 90 y actualmente se mantiene en el catálogo de ventas en Europa”, explica Forbes.

“Incluso cuenta con variantes eléctricas que se ofertan con un valor aproximado de 25 mil euros y es considerado un vehículo económico, versátil y de bajo consumo. Aunque en México el modelo Twingo no se comercializó, en algunos países de América Latina sí y la diferencia entre este modelo y un Ferrari es abismal”, agrega.

Shakira, Twingo. - Foto: Getty / Montaje Semana

No solo la diferencia con Ferrari es enorme en características físicas, pues en la cuestión económica gira en la misma línea. Un Twingo usado se puede conseguir en Colombia de 15 a 20 millones de pesos. Por su parte, un Ferrari cuesta, dependiendo el tipo, de 350 millones pesos en adelante.

El Twingo es un carro que aunque se hizo muy popular en Colombia a finales de los años 90′ y al inicio de la década de los 2000, en la actualidad se sigue viendo tanto en la capital, Bogotá, como en otras ciudades del suelo cafetero.

Precisamente, en las últimas horas se hizo viral un video captado por un internauta de la red social Tik Tok, en el que se ve un carro Renault Twingo con una modificación muy notable. Este tenía platón, es decir, se ve como una camioneta, aunque con un tamaño menor.

Claramente, este hecho ocasionó que una gran cantidad de personas reaccionaran y comentaran el mencionado video que fue publicado en el perfil LoqueroLoco1525.

“Los de Renault buscando al man que hizo eso para ofrecerle un buen sueldo en su fábrica”, “qué modelo de Toyota es que no la he visto”, “no hay que negar que quedó bien el trabajo”, “Jajajaj jajajaj jajajaj me dio ternura ver ese carrito parece de juguete me pregunto si le echaran diésel a esa bestia”, “esa es la Twingo camioneta 2x2 versión mejorará mejor que la Toyota”, “el que no tiene camioneta es por que no quiere”, “a veces siento que somos la Twingoneta y yo, contra el mundo”, “no podía ser otro lugar, bienvenidos a Colombia”, “el Twingo pick up no existe, el Twingo pick up”, “se lo cambio por mi Play 4″, fueron algunos de los comentarios.

La canción de la colombiana sumó más de 4,5 millones de reproducciones en las primeras tres horas de lanzamiento de la canción. - Foto: Capturas de pantalla: YouTube: Shakira y Twitter: @marjuli

En la actualidad, en Colombia, una persona del común puede encontrar un carro Renault Twingo en las diferentes plataformas de autos usados. Algunos se pueden encontrar en buen estado, pero otros mecánicamente no.

Por último, cabe mencionar que mientras el tema de la separación de Shakira con Gerard Piqué se mantenga vigente, con la comparación entre un Ferrari y un Twingo también se hará lo propio.