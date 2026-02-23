¿Quiere ganar la lotería? Los números con los que debe apostar el 24 de febrero, según Walter Mercado

Aunque falleció en el 2019, actualmente Walter Mercado es una de las figuras con mayor credibilidad para los amantes de los horóscopos y creyentes en las energías del universo.

Es por esto que sus familiares decidieron continuar con su legado y compartir diariamente actualizaciones para los seguidores del astrólogo y vidente.

Para el martes 24 de febrero de 2026, publicaron los números de la suerte y combinaciones estratégicas para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

No solo están destinados a inspirar confianza, sino también a invitar a la reflexión. Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Deberá cuidar especialmente sus palabras y evitar conflictos innecesarios. Las conexiones sociales serán clave para atraer prosperidad.

Números de la suerte: 39, 17 y 6.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La influencia astral favorece reklaciones con personas influyentes que podrían abrirle puertas en lo profesional y económico.

Números de la suerte: 51, 44 y 32.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Podría recibir noticias positivas relacionadas con dinero, bienes o inversiones. Se anticipan sorpresas en el sector financiero.

Números de la suerte: 7, 5 y 20.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tendrá un impulso creativo y emocional que también impactará su vida laboral. Se presentan opciones para progresar y mejorar su estabilidad económica.

Números de la suerte: 13, 16 y 30.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Vivirá un proceso de sanación personal que le permitirá abrirse nuevamente al amor y a nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 50, 23 y 15.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Sentirá un despertar espiritual que lo impulsará a ayudar a otros, pero también a invertir o tomar decisiones financieras importantes.

Números de la suerte: 32, 10 y 1.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Deberá actuar con cautela y evitar decisiones apresuradas, especialmente ante ofertas laborales o económicas poco claras. Números de la suerte: 8, 1 y 10.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Contará con una energía favorable entre trabajo, relaciones y oportunidades públicas. Podrían surgir propuestas que le permitan destacar y mejorar sus ingresos.

Números de la suerte: 19, 13 y 11.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Estará especialmente intuitivo y creativo. Las corazonadas jugarán un papel importante para detectar oportunidades, incluso en juegos de azar.

Números de la suerte: 4, 2 y 17.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Experimentará un impulso de vitalidad que lo llevará a emprender nuevos proyectos o negocios. El momento es propicio para sembrar bases sólidas hacia el futuro.

Números de la suerte: 25, 39 y 6.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Vivirá cambios en el ámbito financiero y sentimental. Podría surgir una relación o alianza vinculada al trabajo que influya positivamente en su economía.

Números de la suerte: 44, 3 y 12.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Se sentirá fortalecido emocionalmente y lleno de optimismo. Esta actitud le permitirá enfrentar retos con mayor confianza y atraer nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 41, 19 y 5.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.