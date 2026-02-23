Gente

¿Quiere ganar la lotería? Los números con los que debe apostar el 24 de febrero, según Walter Mercado

Estas son las cifras que lo ayudarían a tener suerte en distintos juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

23 de febrero de 2026, 8:04 p. m.
Walter Mercado y sus números de la suerte
Walter Mercado y sus números de la suerte

Aunque falleció en el 2019, actualmente Walter Mercado es una de las figuras con mayor credibilidad para los amantes de los horóscopos y creyentes en las energías del universo.

Es por esto que sus familiares decidieron continuar con su legado y compartir diariamente actualizaciones para los seguidores del astrólogo y vidente.

Para el martes 24 de febrero de 2026, publicaron los números de la suerte y combinaciones estratégicas para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

No solo están destinados a inspirar confianza, sino también a invitar a la reflexión.
No solo están destinados a inspirar confianza, sino también a invitar a la reflexión.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Deberá cuidar especialmente sus palabras y evitar conflictos innecesarios. Las conexiones sociales serán clave para atraer prosperidad.

Números de la suerte: 39, 17 y 6.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La influencia astral favorece reklaciones con personas influyentes que podrían abrirle puertas en lo profesional y económico.

Números de la suerte: 51, 44 y 32.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Podría recibir noticias positivas relacionadas con dinero, bienes o inversiones. Se anticipan sorpresas en el sector financiero.

Números de la suerte: 7, 5 y 20.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tendrá un impulso creativo y emocional que también impactará su vida laboral. Se presentan opciones para progresar y mejorar su estabilidad económica.

Números de la suerte: 13, 16 y 30.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Vivirá un proceso de sanación personal que le permitirá abrirse nuevamente al amor y a nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 50, 23 y 15.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Sentirá un despertar espiritual que lo impulsará a ayudar a otros, pero también a invertir o tomar decisiones financieras importantes.

Números de la suerte: 32, 10 y 1.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Deberá actuar con cautela y evitar decisiones apresuradas, especialmente ante ofertas laborales o económicas poco claras. Números de la suerte: 8, 1 y 10.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Contará con una energía favorable entre trabajo, relaciones y oportunidades públicas. Podrían surgir propuestas que le permitan destacar y mejorar sus ingresos.

Números de la suerte: 19, 13 y 11.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Estará especialmente intuitivo y creativo. Las corazonadas jugarán un papel importante para detectar oportunidades, incluso en juegos de azar.

Números de la suerte: 4, 2 y 17.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Experimentará un impulso de vitalidad que lo llevará a emprender nuevos proyectos o negocios. El momento es propicio para sembrar bases sólidas hacia el futuro.

Números de la suerte: 25, 39 y 6.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Vivirá cambios en el ámbito financiero y sentimental. Podría surgir una relación o alianza vinculada al trabajo que influya positivamente en su economía.

Números de la suerte: 44, 3 y 12.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Se sentirá fortalecido emocionalmente y lleno de optimismo. Esta actitud le permitirá enfrentar retos con mayor confianza y atraer nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 41, 19 y 5.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Noticias Destacadas