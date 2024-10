Rafael Santos rompió el silencio sobre números de la suerte de Diomedes Díaz, su padre; confesó frase que le dijo

Diomedes Díaz continúa siendo una de las figuras más icónicas y queridas de la música colombiana, dejando una huella imborrable en la industria gracias a su indiscutible talento y su particular estilo al interpretar diversos temas. Este artista vallenato conquistó los corazones de miles de personas, quienes todavía disfrutan de sus éxitos y se interesan por los detalles de su vida personal y profesional.

Aunque han pasado años desde su partida, el nombre del ‘Cacique de La Junta’ sigue resonando en la memoria colectiva, manteniéndose relevante por circunstancias especiales que aún lo rodean. El intérprete de Caracoles de colores no solo dejó un legado musical, sino también una conexión única con sus seguidores, al punto de que varios han visto reflejada su suerte en la lotería a través de ciertos números relacionados con su vida y obra.

“ Yo después de que muera voy a dar más plata de la que he dado ”, comentó, haciendo eco en quienes han visto cómo estos números le han dado riqueza y grandes cantidades de dinero a los seguidores que apuestan en loterías.

No obstante, Rafael Santos fue claro en que, aunque personas habían obtenido dinero jugando con estos números, sentía una energía escéptica sobre el tema, pues el dinero se ganaba con trabajo y dedicación, sumando más que solo cantidades.

“Si no me subo a la tarima a sudar (trabajar), no como”, aseguró, para después manifestar el respeto que sentía por quienes le tenían creencia a esta energía de su papá y seguían apostando en su memoria.