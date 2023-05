Reconocida humorista de ‘Sábados Felices’ habló de complejo momento que atraviesa por delicada enfermedad: “No lo controlo”

Sábados Felices se convirtió en uno de los programas más famosos y comentados de la televisión colombiana, debido a la extensa trayectoria que construyó con el pasar del tiempo. El formato fue conformado por diversos talentos, quienes dejaron una huella con sus chistes, sus shows y las escenas que protagonizaron sobre temas del día a día.

Una vez conquistaron al público con su participación, los humoristas recibieron toda clase de mensajes y detalles por parte de sus seguidores, quienes se interesaron por saber más de sus vidas. Algunas personas optaron por interactuar y conocer más sobre la privacidad de los actores, descubriendo todo lo que hay detrás de las risas.

Recientemente, Alexandra Restrepo, una de las integrantes más reconocidas de Sábados Felices, dejó sin palabras a sus fieles fanáticos luego de conceder una sentida entrevista a La Red, de Caracol, sobre un detalle de su vida personal. La actriz se sinceró y habló desde el corazón, relatando un poco sobre una enfermedad que le fue diagnosticada hace varios años.

Alexandra Restrepo rompió en llanto al hablar de una dura situación. - Foto: Tomada de Instagram @alexarestrepo

De acuerdo con lo que quedó registrado, la comediante comentó un poco sobre el sufrimiento que atravesó en su realidad luego de que le diagnosticaran depresión crónica. La colombiana venía presentando ciertas situaciones, las cuales dejaron de ser comunes y se tornaron complicadas de llevar en la rutina diaria.

“Alexandra Restrepo, desde hace tres años, ha estado sufriendo de una depresión crónica, bastante complicada, que acabó con la paz en su vida y en todo lo que la rodea”, dijo Carlos Giraldo para darle paso a la entrevista.

“Yo venía con ese tema de la depresión, seguramente, hace muchos años atrás, pero uno no se da cuenta. Uno piensa que estar cansado es normal, no quererse levantar de la cama es normal, que no tengo hambre y es normal. Que estás de mal humor, pero lo relacionas con estar cansado”, comentó al inicio del diálogo.

La humorista habló sobre la enfermedad que le fue diagnosticada hace unos años. - Foto: Fotograma, 1:42, La Red: Alexandra Restrepo fue diagnosticada con depresión crónica - Caracol TV - YouTube Caracol Televisión

De igual manera, Alexandra Restrepo comentó que esta compleja etapa de su vida se dio por una carga difícil de situaciones, la cual la llevó a colapsar y atravesar un nudo de emociones descontroladas.

“Siempre buscas una excusa, una razón para tu comportamiento. Yo venía cargando con la muerte de mi papá, de mi mamá, de mi sobrino, de mi cuñado, de mi mejor amigo, de una separación en un periodo tan corto y en cualquier momento podía explotar, ya venía con un proceso y se me disparó la depresión crónica”, indicó en el diálogo con el programa de entretenimiento.

“No es algo que uno controle, la gente dice: ‘ánimo, deje de pensar cosas, usted tiene una vida divina, tiene un marido divino’. No lo controlo, uno no piensa y no tiene ni idea por qué se siente así, comienza a pensar si sería más chévere saltar por la ventana o si me tomara unas pastillas…vivir con esta enfermedad no es chévere”, agregó, haciendo énfasis en el sufrimiento que ha sido lidiar con esta delicada enfermedad.

De igual manera, la humorista fue clara en que buscó alternativas, asistió a terapía y llevó un proceso personal para salir adelante, pese a que las cosas con algunos familiares no son sencillas porque no comprenden el trasfondo de esta enfermedad.

La actriz habló de las alternativas que buscó para sobrellevar su enfermedad. - Foto: Fotograma, 2:27, La Red: Alexandra Restrepo fue diagnosticada con depresión crónica - Caracol TV - YouTube Caracol Televisión

“Tengo terapía, tengo muchas cosas, pero también estoy tratando de encontrar alternativas, probando con medicina natural. La familia a veces piensa que uno es muy dramático, que por todo arma drama, que por todo está triste, que todo el tiempo está deprimido, pero no se alcanzan a imaginar lo que es tener esta mie$## de enfermedad. No es que uno esté pensando: ‘Qué triste es mi vida, qué depresión tengo’, es que uno no piensa, es el descontrol de las emociones y el poder llegar a quitarse la vida sin ni siquiera uno ser consciente de lo que está haciendo”, dijo, mostrándose afligida por lo que vivía.

Por último, Alexandra Restrepo, que conquistó con su trabajo en Sábados Felices, fue clara en que para ayudar a alguien con depresión no se necesita, en muchos casos, decir alguna palabra positiva, sino guardar silencio y entender lo que pasa el otro.

“Yo creo que la ayuda no es decir: ‘Ánimo’, es acompañar, a veces estar en silencio con un abrazo. Como dicen: la función debe continuar”, concluyó.