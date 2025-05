Reconocida vidente vaticinó verdad detrás de la muerte de Valeria Márquez; destapó detalle ‘clave’: “Le vi la cara a esa mujer”

El fallecimiento de Valeria Márquez ha captado la atención de numerosos medios de comunicación internacionales, debido a los enigmas que rodean las circunstancias de su muerte. Las autoridades continúan con las investigaciones, al tiempo que emergen nuevos datos sobre lo sucedido el pasado 13 de mayo de 2025.

Aunque aún no se ha confirmado quiénes serían los responsables, en las redes sociales circulan diversas teorías. Algunas personas señalan a Vivian De la Torre, amiga cercana de la joven influencer, mientras que otros sugieren que la situación podría estar relacionada con decisiones tomadas por la expareja de la mexicana.

Pese al hermetismo del caso, una figura que decidió alzar la voz y referirse públicamente al tema fue Vieira Vidente, quien leyó sus cartas y compartió un video enfocado en esta cruda situación. La mujer fue clara en lo que veía, soltando detalles inesperados.

De acuerdo con un clip que publicó en su canal de YouTube, la astróloga mencionó que este contenido lo hacía por petición de sus seguidores, quienes deseaban saber qué había detrás de la muerte de Valeria Márquez. Muchos indagaron su se trataba de un asunto amoroso o de una ‘jugada’ que le hicieron.

Según explicó la vidente, este asesinato fue planeado por varias personas, enfocando su atención en las amigas de la influencer. Para la mujer, estas chicas la traicionaron y contribuyeron a su trágico final, sin importarles los años de amistad.

“Las cartas me están diciendo que era una mujer muy tranquila, inteligente, emprendedora...pero me sale un hombre que estuvo tramando algo. Veo dos hombres tramando qué día, cuándo y dónde quitarla del camino. Me sale, no solamente una mujer como triste, sino me aparecen tres más, otra rubia y una de pelo oscuro. Esto quiere decir que las cartas arrojan que habían tres amigas que tuvieron que ver, se me enchina la piel”, comentó.

“Ella fue traicionada. Años atrás hubo una situación entre Valeria y dos chicas más...una más rubia que la otra. Ella no se quedó tranquila, quedó dolida y por eso fue traicionada”, agregó.

Valeria Márquez fue asesinada en México. | Foto: Instagram @v___márquez

Vieira Vidente continuó con su lectura, puntualizando en que sí encontrarían a los culpables, pero sería un proceso que las autoridades tendrían que lidiar, ya que habría detalles concretos.

“Hay otra persona más, ella no tiene nada que ver con esto, ella como que ni fu ni fa. La tercera amiga que digo es como YouTube, le tenía un poquito de envidia. Hubo un pleito entre Valeria, la chica con la que trabajaba supuestamente, pero me sale otra persona más...que había algo más. Aquí hay dos personas involucradas, no estoy aquí para decir si era sicario o no, lo que puedo decir es que sí van a dar con los culpables”, dijo.

“El exnovio no es cualquier persona. No darán con la persona encapuchada. Veo que hubo una conversación, que fue tramado y fue para que las personas no crean que fue él. Todo fue tramado para que no den con el clavo”, agregó.

La experta tuvo un instante particular, ya que indicó que, supuestamente, se estaría comunicando con Valeria Márquez a través de una vela. El objeto tenía movimientos sorpresivos, por lo que más de uno consideró creíble esto.

En sus declaraciones, señaló que sentía que la influencer presentía lo que pasó ese día, al punto de somatizar los miedos y nervios que la inundaban. Allí fue cuando profundizó en la compañera de trabajo de la mexicana, pidiendo que se le prestara atención a su reacción.

“Estoy viendo en la vela que ella sí quería irse. A ella, desde que entró ahí, le dio dolor de cabeza. Se sentía cansada, pero la dizque amiga no se veía mal, le vi la cara a esa mujer (en el video viral) y tiene rostro de mala, de diabólica. Valeria, en tu nombre y en tu memoria, la persona con la que estabas hablando fue la misma que te mandó a quitar del camino. Estaba hablando con alguien ahí y ella fue la que le dio el ‘ok’ para que entrara...habían cámaras, qué fue lo que pasó ahí, no busquen al culpable, ese era el día”, concluyó.

Para finalizar, Vieira Vidente afirmó que sabía que esas amigas no se librarían de sus culpas, por lo que simplemente daba luces sobre lo que sus cartas decían. La mujer apuntó que todo saldría a la luz, por lo que entendía que los responsables serían descubiertos.