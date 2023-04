Recordado personaje de ‘Betty la fea’ respondió si regresaría a grabar una nueva parte de la exitosa telenovela

Sin duda alguna una de las producciones más emblemáticas de la televisión es ‘Betty la Fea’. Creada por RCN Televisión y escrita por Fernando Gaitán a finales de los 90 e inicios del milenio. Contó con 156 capítulos y fue incluido en Guinness Records como la telenovela más exitosa de la historia de la televisión.

Fue estrenada en 1999 y finalizó en 2001; pero ha sido retransmitida en varias ocasiones y replicada en otros países, contando con versiones adaptadas por todo el planeta. El elenco fue más que talentoso, se podría decir que era de alto nivel. La producción contó con la participación de Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Mario Duarte, Lorna Cepeda, Luis Mesa y Julián Arango, por mencionar algunos actores y actrices.

El actor durante una escena de 'Yo soy Betty, la fea'. - Foto: Fotograma, 0:57, MEJORES MOMENTOS de Nicolás Mora | Yo soy Betty, la fea - YouTube Canal RCN

Ha sido emitida en 180 países, doblada en 25 idiomas y tiene al menos unas 28 adaptaciones, siendo también la única telenovela en alcanzar esa cifra. Por su éxito, tuvo una segunda parte que duró menos de un año, titulada Ecomoda. Si bien fue entretenida para el público, no contó con la misma fama que la producción original. Hace más de dos décadas fue el fin de esta segunda parte, pero los fanáticos siempre han estado expectantes, así la probabilidad sea mínima, de presenciar una tercera parte de la historia que le dio la vuelta al mundo.

En los últimos años, la telenovela ha sido retransmitida en varias ocasiones, pero también está en el bus de la tecnología. Gracias a las plataformas digitales, estuvo en línea en Netflix y actualmente está disponible en Prime Video. No obstante, luego de una entrevista con Carlos Ochoa en su canal de YouTube, uno de los actores más recordados del elenco hizo referencia a una eventual tercera temporada.

Beatriz 'Betty' Pinzón (Ana María Orozco) y Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello), los protagonistas de la telenovela. - Foto: Instagram @bettylafeaofficial

El protagonista en cuestión fue Mario Duarte, quien interpretó al mejor amigo de ‘Betty’, Nicolás Mora. Cuando el actor fue cuestionado sobre una tercera parte, respondió lo siguiente: “La conversación puede alterar mis pretensiones de negocios con RCN, la idea está ahí en el papel, y yo creo que está todo el mundo hablando de esto allá, pero todavía nos queda este par de meses de mayo y junio en el que se cristaliza o se deja a un lado, porque es un proyecto muy grande y muy ambicioso”.

Además, cuando se le preguntó si le gustaría volver a interpretar el papel, Duarte señaló que es un personaje que le guarda mucho respeto por la importancia que tuvo. Sin embargo, señaló que le daría miedo retomarlo, por el hecho que luego de 20 años, tanto el actor como la propia comedia cambian un montón, especialmente porque él no lo ha puesto en teatro, diferente a otros colegas que si lo han hecho.

Mario Duarte, actor que interpretó a Nicolás Mora. - Foto: Instagram @marioduartedlt

Ponerse nuevamente en los zapatos de Nicolás Mora sería un gran reto, luego de muchos años de no hacerlo. Duarte no se arrepiente de ausentarse al equipo que realizó la telenovela en teatro. La razón de su no aparición corresponde a que no se llegó a un acuerdo, inclusive cuando ya había participado en los ensayos.

“Yo no estuve ahí porque no sucedió, ni del lado de acá ni del lado de allá, preferí con Fernando Gaitán, que en paz descanse, que hasta el final fuimos muy amigos, preferimos los dos seguir siendo amigos y no discutir por pendejadas y lo dejamos ahí y ahora mira ahora estamos frente a esa posibilidad”, afirmó el actor que se llevó las miradas por interpretar al amigo de Beatriz Pinzón, quien también aseguró que no lo invitaron a la obra y, por lo tanto, no pudo ser testigo del trabajo de Jairo Ordoñez, actor que lo reemplazó en teatro.