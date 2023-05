Renata Frisson, la modelo número uno de Only Fans, está en el país y quiere poner a leer a los colombianos. ¿De qué se trata?

A la brasileña Renata Frisson la pueden señalar de muchas cosas, pero nunca de ser aburrida. Primero, eligió un nombre y un oficio que la hacen única: Señorita Melón, modelo de Only Fans. En ese camino, también se convirtió en una ‘invitada’ de las noches de los televidentes de su país tras su paso por el reality Gran Hermano.

Después quiso ir por más y se postuló para ocupar un escaño en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. “Para cambiar, tienes que hacer algo”, rezaban los carteles publicitarios en los que podía verse a una sonriente Señorita Melón, nombre con el que ella misma se bautizó por el evidente tamaño de sus senos. Pero, la apuesta no salió bien y sacó solamente 1.650 votos.

Pero eso poco importa. Renata Frisson ha logrado permanecer vigente en la escena del entretenimiento brasileño durante más de 15 años y ha aparecido en varias revistas para hombres con fotos de desnudos.

Renata Frisson asegura tener 109 centímetros de busto y siempre garantiza a los suscriptores que su cuenta de Only Fans, plataforma creada en 2016, que no caerán en la monotonía. - Foto: Cortesía: Renata Frisson

Y las críticas poco le importan. Renata, que asegura tener 109 centímetros de busto, siempre garantiza a los suscriptores que su cuenta de Only Fans, plataforma creada en 2016, que no caerán en la monotonía.

Por eso, siempre actualiza su perfil con material cada vez más picante. “En el segmento sensual, soy la número uno en Brasil y me siento realizada y feliz. Siempre he mostrado mi cuerpo. Mucha gente cree esa mentira de que ganarán dinero enseñando los pies. ¡Eso no existe! ¡La gente quiere verlo todo! ¡O enseña todo o no ganas nada!”, señala la modelo.

Declarada millonaria con las ganancias de la plataforma, Señorita Melón destaca que gana bien porque trabaja duro. “Grabo muchas cosas de aficionados, incluso sin filtro, desde mi teléfono. Pero sigo creando contenido profesional, gasto mucho, invierto en alquileres, hoteles de lujo. Cada día hago un guión diferente, fantaseando con algo nuevo. Tengo que sumarme a la diversión y disfrutarlo. Y me encanta lo que hago”, dice sin ruborizarse.

“Mis suscriptores son de primera, puedo hacerles realidad sus fantasías. Es un público que me respeta. Me tratan como a su novia. Creo que soy la persona que quiero”, confiesa la brasileña.

La modelo visita Colombia porque, dice, siempre le ha llamado a atención el público colombiano, al que le presentará un curioso ebook interactivo, una serie de cuentos y confesiones de su oficio: Mulher Melao.

Famosas colombianas en Only Fans

Aída Cortés

Aída Cortés es influenciadora y tiene más de 2.6 millones de seguidores en Instagram, Foto: Instagram @aidacortesll_ - Foto: Foto: Instagram @aidacortesll_

Es la colombiana más exitosa en OnlyFans. Esta influenciadora, que tiene más de 2.6 millones de seguidores en Instagram, desató polémica al contar que en algunos meses ha llegado a facturar entre 90 y 120 millones de pesos gracias a esta plataforma. La santandereana tiene suscripciones de 29 dólares por mes (unos 105 mil pesos colombianos) y 54 dólares por tres meses (aproximadamente 282 mil pesos colombianos).

Luly Bosa

La actriz de 57 años causó revuelo en Colombia cuando anunció su perfil en la plataforma: ”Suscríbete a mi OnlyFans. El delgado velo que todavía guarda mi santuario hace volar tu imaginación, convirtiendo en poesía mi piel y tu descaro”, escribió la artista en su momento en su cuenta de Twitter junto a una sensual fotografía en la que aparece desnuda, únicamente cubierta por una sábana blanca.

Se sabe que cobra 12 dólares por suscripción, lo que equivale a unos 43.000 pesos colombianos.

Aura Cristina Geithner

Aura Cristina Geithner asegura que en Only Fans tiene sus límites y no hace contenido pornográfico. - Foto: Foto: Aura Cristina Geithner

En febrero de 2021 la reconocida actriz Aura Cristina Geithner, de 53 años, dio a conocer, mediante sus historias en Instagram, su ingreso a OnlyFans. “Estoy preparando contenido para mis seguidores que siempre están al tanto de mis fotos”, indicó la actriz para ese entonces.

La inscripción a la página, por un mes, tiene un costo de más de 35 mil pesos, mientras que otro tipo de contenido personalizado, como una foto firmada, vale unos 90 mil pesos.

Las 5 personas que hacen más plata con OnlyFans en el mundo

Bella Thorne: La exestrella de Disney, abrió su cuenta en la plataforma en el 2021, y además de recibir cientos de críticas, ganó un millón de dólares en sus primeras 24 horas en OnlyFans. La actriz logra acumular una fortuna de 11 millones de dólares, unos 42 mil millones de pesos.

Cardi B: La famosa intérprete de la canción WARP, cuenta con unas pocas publicaciones en su cuenta de OnlyFans, pero con sus millones de seguidores se hizo acreedora del puesto número dos, con una fortuna de 34 mil millones de pesos colombianos.

Belle Delphin: Conocida en las redes sociales por vender el agua con la que se bañaba, Belle Delphin factura 4 mil millones de pesos colombianos, compartiendo contenido que ella ha denominado como su “personalidad de chica pixie”.

Erica North: Una de las mujeres más famosas en OnlyFans es Erica North. Ella ha utilizado su cuenta para compartir desnudos y complacer a sus fans. En el año 2020, habló sobre la fortuna que ganaba con este tipo de contenido, 250 mil dólares, unos 900 millones de pesos colombianos.

King Noire: Hasan Salaam, mejor conocido como King Noire, ingresó a la industria de los desnudos desde que era un adolescente, más adelante comenzó a involucrarse en la industria del porno. Este hombre es especialista en juegos de rol, dominación y sumisión.