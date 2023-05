La bella exsoldado y exchofer de camión que triunfa en OnlyFans

La exsoldado de Reino Unido, Nicolle, cuya belleza ha cautivado a muchos, tomó la sorprendente decisión de dejarlo todo para convertirse en chofer de camión, y ahora ha encontrado el triunfo en la plataforma de contenido para adultos, OnlyFans.

Después de una gran carrera en el ejército, donde demostró su coraje y disciplina, decidió cambiar de rumbo y embarcarse en algo menos convencional: convertirse en chofer de camión.

Cabe destacar que la también conocida como “Trucker Baddie”, ha superado barreras y comentarios misóginos para prosperar en un campo dominado por los hombres. Constantemente manda el mensaje de que las mujeres pueden y deben solicitar empleos en este sector.

Con más de 154 mil seguidores en TikTok y más de 23 mil en Instagram, Nicolle se siente en la obligación de incentivar a más mujeres jóvenes a entrar en este campo.

Su novio Ben también compartía esa pasión por los camiones. De hecho, él la incentivó trabajar como camionera. En un principio, Nicolle y Ben pasaban de 12 a 15 horas al día trabajando y apenas se veían o a sus familias.

Tras su creciente popularidad en Instagram como mujer camionera, la pareja decidió innovar y se unieron a la plataforma OnlyFans, en un intento de obtener mayores recursos y así equilibrar mejor su vida laboral y familiar, según el diario The Daily Star. Ambos se conocieron hace 8 años en Tinder y ahora son una pareja muy feliz que comparte mucho juntos.

Ben, mencionó en una entrevista al medio mencionado: “Nicolle encontró su nicho como chica camionera que también hace OnlyFans, ya que las chicas que conducen camiones reciben mucha atención”.

Además de su éxito como creadora de contenido, Nicolle no ha perdido su pasión por la conducción de camiones, así en este momento, ya no lo necesite en términos económicos. De hecho, continúa en el trabajo para una agencia y conduce camiones de manera esporádica. Ella siempre resaltar que ama la libertad que le brinda su trabajo y que le encanta también salir a la carretera.

Un hombre fue arrestado tras esconderse en el ático de una modelo de OnlyFans y fotografiarla mientras dormía

En otros hechos, un hombre de Pensilvania (Estados Unidos), acusado de acosar a una mujer de New Hampshire escondiéndose en el ático de su casa durante días y grabándola en secreto mientras dormía, fue declarado culpable de múltiples cargos este martes 23 de mayo.

Mauricio Guerrero, que ahora tiene 19 años, fue condenado por un jurado por robo, allanamiento de morada e invasión de la privacidad luego de ser arrestado en febrero de 2022 en el techo de la casa de la mujer en Somersworth, New Hampshire.

El hombre guardaba comida en el ático y bajaba solo cuando nadie estaba despierto. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los investigadores determinaron que Guerrero había conocido a la mujer a través de las redes sociales, condujo cientos de millas desde Pensilvania hasta New Hampshire y se hospedaba temporalmente en un Airbnb en Portsmouth.

Guerrero fue señalado de pasar varios días escondido en su ático, fotografiarla mientras dormía e intentar colocar un dispositivo de rastreo en su automóvil.

Guerrero le dijo al jurado que él y la mujer tenían una relación y que ella “quería que la acosaran”, según informó WMUR-TV.

Fue condenado por un jurado por robo, allanamiento de morada e invasión de la privacidad luego de ser arrestado en febrero de 2022 - Foto: Getty Images

La mujer testificó que comenzó a comunicarse con él por mensaje de texto después de que él se suscribió a su sitio en el sitio web para adultos OnlyFans. Ella dijo que tuvieron relaciones sexuales una vez durante un viaje anterior no anunciado a New Hampshire, pero no consideró que estuvieran en una relación, de acuerdo a los informes oficiales.

Los fiscales argumentaron que la víctima nunca lo invitó a su casa y dijo que el hombre guardaba comida en el ático y bajaba solo cuando nadie estaba despierto.

Hasta el momento, Guerrero permanecerá en libertad bajo fianza en espera de la sentencia, pero debe usar un dispositivo de monitoreo. La investigación aún sigue en curso y se espera más información en la semana.