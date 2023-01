Revelan fotos de Bad Bunny dándose un beso con el actor mexicano Gael García Bernal

Bad Bunny se ubicó como uno de los artistas urbanos más famosos e influyentes de la industria musical, debido al impacto que tuvo su último álbum Un verano sin ti. Tras la gira internacional que realizó, el puertorriqueño decidió tomarse un tiempo y alejarse de su profesión.

Pese a la fama que adquirió con su talento y su particular estilo, los fanáticos del cantante se interesaron por conocer detalles de su vida personal y privada, centrando su tención en las relaciones amorosas que sostenía y las amistades con las que solía compartir.

Bad Bunny se mantuvo muy reservado sobre su intimidad, desviando interrogantes que se relacionaban con sus parejas o personas que le gustaban. En una ocasión, durante un diálogo con Los Ángeles Times, en 2020, el ‘conejo malo’ quiso abrir las puertas sobre sus gustos sexuales, afirmando que todo podía cambiar con el paso del tiempo.

“Al final del día, no sé si en 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero en este momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”, dijo el artista en aquel entonces.

Pero ahora el artista volvió a dar de qué hablar y todo se debe a un hecho que a muchos les pareció extraño, pues se filtraron unas fotografías donde se observa a Bad Bunny dándose un beso con otro hombre; se trata del actor mexicano Gael García Bernal, pues es su compañero de set en la película del luchador ‘Cassandro’.

García ha recibido muchas críticas por su papel, pues él es heterosexual, pero ante eso ha decidido responder: “Es bastante peligroso pensar que solo podemos representar a personas que son como nosotros, en ese sentido, si quieres la realidad, entonces nadie mejor que Saúl para crear a Cassandro”.

Cabe recordar que el puertorriqueño ya había causado controversia y alboroto en las plataformas digitales, debido a un beso que se dio con una bailarina y un bailarín en agosto de 2022, durante uno de los shows que dio con su gira.

Ante los rumores y especulaciones que surgieron sobre Bad Bunny, Mhoni Vidente quiso hablar sobre lo que los astros tenían para el cantante, quien es signo Piscis. La vidente afirmó que el intérprete de Efecto se convertiría en padre con una de sus amigas más cercanas, pero al final terminará concretando una relación sentimental con un hombre.

“La carta de la torre está sobre Bad Bunny, Benito Martínez, uno de los íconos más importantes del reguetón, a pesar de ser padre con una de sus mejores amigas, que va a ser niño, decide crear una relación nueva, con un hombre o una persona bisexual”, dijo la cubana.

De igual manera, las predicciones se enfocaron en que el reguetonero no dejará de causar polémica con su posición ante estos temas, por lo que seguirá dando declaraciones muy a su estilo durante todo el año 2023 y mucho más allá.

Por otro lado, hace unos meses, el conejo malo se sinceró y habló sobre su parte privada, mencionando la relación que sostiene con Gabriela Berlingeri. “En verdad, mi vida privada está en privado. Ustedes no saben nada, en verdad, no saben nada, Gabriela y yo somos tan íntimos amigos, somos tan best Friends, somos ‘besties’”, dijo el representante del género urbano.

Además, agregó: “qué va, nadie sabe. La gente dice: ‘Gabriela es tu novia, Gabriela es tu esposa’. Nadie sabe qué es Gabriela. Ahora mismo, Gabriela y yo somos mejores amigos. Si ella mañana quiere tener un novio, lo puede tener porque somos mejores amigos. Si yo quiero tener una novia la puedo tener porque somos mejores amigos”.