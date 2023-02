Revelan que periodistas de ‘Noticias Caracol’ serán papás: “Fue la despedida al Mundial”

Juan Pablo Hernández, hijo de Javier Hernández Bonnet, y Luis Felipe Jaramillo fueron dos de los periodistas que envió Noticias Caracol a Qatar para el cubrimiento del Mundial 2022, el cual ganó la selección de Argentina.

Tras dos meses de haberse disputado la final en el Estadio Lusail, el programa La red reveló este fin de semana que ambos comunicadores serán papás próximamente, puesto que sus respectivas parejas sentimentales están embarazadas.

El equipo del Gol Caracol en Qatar 2022 - Foto: Instagram: Juan Pablo Hernández

El espacio televisivo, de igual manera, indicó que la cigüeña llegó al hogar de los dos conocidos presentadores antes de la cita orbital. Asimismo, señaló que las esposas de los reporteros tienen cerca de cuatro meses de gestación.

“Fue la despedida al Mundial”, señaló el programa de chismes, que recalcó que Hernández y Jaramillo estuvieron casi dos meses en territorio qatarí cubriendo el torneo de selecciones más importantes del fútbol internacional.

Hasta el momento, los dos periodistas del Gol Caracol no se han pronunciado oficialmente con respecto a este tema, pero la noticia ya estaría confirmada en el círculo más cercano de ambos comunicadores.

Juan Pablo Hernández y Luis Felipe Jaramillo estuvieron en Qatar 2022 - Foto: Instagram: Juan Pablo Hernández

Juan Pablo Hernández está casado actualmente con Olga Pia, con quien ya tiene un hijo; mientras que Luis Felipe Jaramillo lleva cuatro años de matrimonio con Diana Rodríguez Carvajal.

Cabe recordar que Juan Pablo tuvo que cuidar a su padre en medio del Mundial, debido a que presentó algunos quebrantos de salud y tuvo que ser internado en un hospital de Doha durante casi dos semanas.

“Queremos entregarles este mensaje a los televidentes. Esta fiesta del Mundial de Qatar 2022 es el reto más grande y cada cuatro años se construye a través de la capacidad y esfuerzo de este equipo. Javier Hernández Bonnet se encuentra aquí en Catar recuperándose de pequeñas dolencias, pero muy pronto se unirá a nosotros para seguir guiando esta operación”, indicó en aquel momento Ricardo Orrego, director de deportes de Noticias Caracol.

El antioqueño esta casado y tiene dos hijos - Foto: Instagram: Juan Pablo Hernández

Luis Felipe Jaramillo lleva casado cuatro años - Foto: Instagram: Luis Felipe Jaramillo

Ana María Navarrete se despide de Caracol

Recientemente, se conoció que la vallecaucana no seguirá en la reconocida casa televisiva. El anuncio lo hizo ella misma mediante sus redes sociales, luego de que su ausencia en el informativo se hizo cada vez más evidente.

Navarrete grabó un video en el que confirmó su despedida, mientras terminaba de alistarse para salir a encontrarse con algunas excompañeras de trabajo.

“Voy a un evento muy especial, a verme con personas muy especiales. De eso también se trata este video”, fueron las primeras palabras que compartió la periodista.

Luego de esto, la comunicadora confirmó las sospechas: “Después de más de una década, termina mi historia en Caracol Televisión, en Noticias Caracol y el Gol Caracol. Pasado varios días, entonces quise aprovechar para hacer este video, contarles y agradecerles a todas las personas que me apoyaron todo este tiempo. A las personas que estuvieron ahí siempre pendientes y a las que me mandaban mensajes cuando no me veían”.

Ana María Navarrete integró el equipo de Gol Caracol por 10 años - Foto: Instagram: @navarretenana

La periodista deportiva llegó a Caracol en 2012. - Foto: Instagram: @navarretenana

Navarrete y su entonces compañera de set Ana Milena Gutiérrez en diciembre 2022. - Foto: Instagram: @navarretenana

La famosa presentadora también manifestó que se cerró una etapa más de su vida y que su historia en el canal fue “muy linda”. Finalmente, recordó que llegó al citado medio en 2012, siendo joven y con un sueño que no sabía que tenía y pudo hacer realidad.

“Han pasado muchas cosas: Copas del Mundo, Mundiales de Atletismo, Juegos Olímpicos. Esta carrera me llevó a conocer lugares en los que nunca pensé estar y personas que me llevo muy dentro de mi corazón. Me voy con inmensa gratitud. Miro desde lejos todo ese camino recorrido y me parece increíble haber vivido tanto”, concluyó.