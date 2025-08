Richard Ríos y su novia fueron captados en plena celebración por título de Benfica: despertaron opiniones

“Divinos, a tu marido lo amor”; “ella es hermosa, me encanta como se ven juntos”; “Emiro debe estar triste, nena”; “no me gusta como me humillan con mi propio celular y con mi propio internet jajaja qué envidia”; “no, puede ser, quiero ser ella jaja” y “eso, me gusta verlos felices”, son algunas de las palabras que llamaron la atención.