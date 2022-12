Rodrigo de Paul, en pleno concierto, subió al escenario y declaró su amor por Tini Stoessel: “Es la mujer de mi vida”

Tini Stoessel se consolidó como una de las artistas argentinas más comentadas del momento, no solo por su evidente talento musical y artístico, sino por el vínculo sentimental que formalizó con Rodrigo de Paul, futbolista e integrante de la selección de Argentina. Ambos cautivaron con su unión, despertando elogios y reacciones en los curiosos de las plataformas digitales.

Recientemente, la pareja se robó las miradas de sus fieles seguidores con un momento especial que vivieron durante un concierto de la joven intérprete. Una serie de contenidos invadieron Twitter e Instagram, plasmando el amor que se tienen los argentinos en la actualidad.

De acuerdo con lo que fue registrado por asistentes del show, y que fue replicado por el perfil de Los 40 Principales, Rodrigo de Paul subió al escenario del concierto que estaba dando su novia en Campo Argentino de Polo, sorprendiendo a miles de personas. El deportista tomó el micrófono y se dirigió al público, expresando cuánto amaba a la cantante.

Tras levantar la Copa del Mundo y recibir una ovación, Rodrigo de Paul decidió cerrar este momento especial con unas emotivas y románticas palabras sobre el papel de Tini Stoessel en su vida. La celebridad señaló lo importante que era la artista para él, puntualizando en lo mucho que lo apoyaba y acompañaba para ser mejor persona.

“Tengo la mujer de mi vida. La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella, porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa, así que disfruta”, dijo el futbolista, desatando una ola de gritos en los asistentes del show.

No obstante, en la cuenta oficial de Instagram del argentino se apreció un post dedicado a su novia, donde destacó cuánto la admiraba y todo lo que se merecía por ser talentosa.

“TE ADMIRO. Me da mucho orgullo verte brillar, gracias por dejarme ser parte, sos la número uno, pero, por sobre todas las cosas, por el amor que le pones a lo que haces. Te mereces todos esto y más, seguí brillando que no tenés techo. TE AMO CON TODO MI CORAZÓN”, indicó.

Ante estas palabras que escribió el futbolista, Tini Stoessel respondió y manifestó lo feliz que estaba por ese momento tan especial que le dio en el escenario.

“Qué momento tan lindo. Yo también te admiro y amo Rodrigo, gracias por estar, me haces muy feliz”, agregó.

Tini felicitó a Rodrigo de Paul, su novio, tras el triunfo en el Mundial

Tini compartió —a modo de celebración― una imagen de su novio con la copa, en el campo de juego medio de la celebración, seguido de un video de Rodrigo en el que cantaba: “Quiero ser campeón mundial, quiero ganar la tercera”, mientras ella está muy cerca de su rostro. Y finalmente una imagen de la selección en el podio durante la premiación.

Su post iba acompañado de un texto: “Te amo. Estoy tan orgullosa de vos y te admiro tanto. ARGENTINA CAMPEÓN DEL MUNDOOOOOO (Sic)”; ante lo cual, De Paul le escribió: “Te amo amor de mi vida, gracias por todo, sos increíble SOMOS CAMPEONEEEEES(Sic)”.

La publicación que hizo la intérprete de Fresa, Suéltate el pelo y Recuerdo, logró rápidamente más de 3.213.600 ‘me gusta’ y se llenó de comentarios.

De otro lado, el deportista compartió recientemente una imagen en la que está abrazando a la artista, y le dejó un emotivo mensaje: “Esta foto es después de Arabia, cuando habían más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada!!! (Sic)”.

“Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo. Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio, pero siempre ahí”, continuó.

Y finalizó sus sentidas palabras diciendo: “Cuando arranco esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra. En poco te abrazo, espéreme un poquito más… Gracias. Te amo (Sic)”.