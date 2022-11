Tini Stoessel y el bello mensaje tras la victoria de Argentina; estuvo en el estado alentando a la Selección

Argentina logró un gran triunfo ante México 2-0 en la segunda fecha del Grupo C y revivió en el Mundial de Qatar 2022.

Los hinchas festejaron la victoria en las tribunas, sobre todo la bella cantante Tini Stoessel, quien también estuvo en el estadio junto a su padre alentando a la ‘albiceleste’. Cuando terminó el duelo, la pareja del jugador Rodrigo De Paul escribió un sentido mensaje en su perfil oficial de Instagram.

“Feliz cumple Pa, te amo con mi vida entera. Vamos Argentina carajo”, fue lo que compartió Stoessel en sus historias de su perfil oficial de Instagram.

Tini Stoessel le dedicó un sentido mensaje a su padre en redes sociales - Foto: Instagram @tinistoessel

Hasta el mismo Messi se emocionó con la victoria de su equipo

Lionel Messi marcó su segundo gol con Argentina en este Mundial de Qatar 2022. El rosarino apareció cuando su país más lo necesitaba, justo cuando el partido ante México se encontraba empatado a cero y no encontraban el camino para conseguir una victoria que era prácticamente obligatoria.

Después del pitazo final, Leo se dirigió a la tribuna y festejó con los miles de hinchas argentinos que acompañaron a la albiceleste en su segunda salida en la fase de grupos. Camino a los vestuarios, el ‘10′ atendió a los medios de comunicación y analizó lo que fue el juego frente a los mexicanos.

Mientras hacía el recuento de lo que sucedió en el segundo tiempo, por poco comete un error que no pasó desapercibido en redes sociales. “El primer tiempo no lo jugamos como lo teníamos que jugar, con mucha intensidad y el segundo cuando nos caga... cuando nos calmamos y empezamos a mover la pelota volvimos a ser lo que somos nosotros”, dijo con una tímida sonrisa al darse cuenta de su tropiezo mientras hablaba.

SIII MESSI SIIII, TRANQUI PA, TODOS NOS CAGAMOS, PERO SE GANO pic.twitter.com/aH57uvG1JS — Marcelo Tabaracci (@tabaracci) November 26, 2022

En redes sociales sacaron el fragmento de la entrevista y lo usaron para confirmar que, efectivamente, había nerviosismo entre los hinchas al ver que no llegaba el gol de la apertura, que justo cayó gracias a un genial remate de media distancia de Messi.

El astro del PSG se felicitó por la reacción de su equipo tras la derrota en el debut contra Arabia Saudita (2-1): “Volvimos a ser nosotros”.

“No quedaba otra, había que ganar para depender de nosotros. Era un partido complicado para levantarlo, porque México juega bien, tiene un gran técnico, sabe manejar la pelota, nos costó mucho”, declaró el ‘10′ al canal TyC Sports. El atacante, no obstante, recordó que su equipo aún no está clasificado: “No podemos bajar los brazos ahora. Tenemos todas finales por jugar, no podemos errar”.

“Todos jugamos el partido como teníamos que hacerlo. Estábamos obligados a sacarlo adelante y es difícil jugar en esas condiciones, pero tanto los que iniciamos como los que entraron respondieron. Falta otro partido, nos acomodamos pero falta”.

Tras la sorprendente derrota en el debut frente a Arabia Saudita (2-1), Argentina estaba obligada a ganar para no quedar con pie y medio fuera del Mundial. “Nos costó el primer partido. Hay chicos que jugaban su primer partido en un Mundial. No es excusa, pero no salimos como teníamos que salir. Así y todo fueron dos jugadas aisladas y nosotros tuvimos muchas jugadas que no entraron por centímetros”.

Con información de AFP