Rolando Ochoa sacó a la luz los últimos minutos con vida de Martín Elías; pidió que no lo dejaran morir

La muerte de Martín Elías, el hijo del Cacique de la junta, Diomedes Díaz, conmocionó profundamente al mundo de la música y a sus seguidores. El fallecimiento del artista sucedió el 14 de abril de 2017, luego de sufrir un trágico accidente de tránsito en la vía que conduce de Tolú a San Onofre, Sucre, a la altura del corregimiento de Aguas Negras.

Diomedes Díaz y Martín Elías | Foto: Instagram @diomedesdiazvive

El joven artista, que había seguido los pasos de su padre y consolidado su propia carrera en el género vallenato, dejó un gran legado y su pérdida fue sentida como un golpe devastador para los fanáticos del género y para la familia Díaz.

Su prematura muerte a los 26 años no solo truncó una prometedora carrera, sino que dejó un vacío en el corazón de la música vallenata.

Uno de los artistas que tuvo gran influencia en la carrera de Martín Elías fue Rolando Ochoa, tanto así, que también fue una de las últimas personas que vio al intérprete de 10 razones para amarte, Loco por tu amor, Al fin llegaste tú, y más, con vida.

Rolando Ochoa habló de los últimos minutos de vida de Martín Elías

El reconocido acordeonero estuvo en una charla con el creador de contenido Dimelo King y Ochoa se encargó de revelar cómo fueron los últimos minutos de vida de Martían Elías, ya que estuvo junto a él.

Si bien aseguró que Elías no quería tocar en Coveñas, porque no le gustaba hacer presentaciones en Semana Santa, aceptó porque tenía el deseo de que sus trabajadores ganaran algo de dinero.

Rolando aseguró que ese día no se sentía como uno normal, pasaron cosas que no eran propias de un día común de presentación de Martín Elías, lo cual terminó en la tragedia de su muerte.

Aunque al terminar el show cada uno se fue en su carro, Rolando fue el primero en llegar al lugar de la tragedia: “Yo fui quien lo recogí y me decía ‘ayúdenlos a ellos, que están peor que yo’, sin saber que él era el que estaba más golpeado. Ahí lo llevamos y nos fuimos para Sincelejo, él no se quería morir y la frase que más decía era que no lo dejaran morir”, dijo.

Rolando agregó que él “estaba en shock” y lo único que decía Martín Elías era que no lo dejaran dormir. “Yo le decía ‘hijo, no te duermas’. Mi primo lo llevaba entre brazos, yo le decía ‘despiértalo, no me lo dejes dormir’, y yo manejando y pendiente, íbamos los tres ahí, yo le gritaba que no se durmiera [...] pero son cosas que tú no puedes controlar”.

Aunque el accidente fue muy grave, Rolando nunca pensó que Martín iba a morir: “Yo llegué y cuando vi que lo llevaban en la camilla, y lo vi desmayado y de mal color, dije ‘pero qué pasa’; me le acerqué a la enfermera que nos ayudó en todo el camino y le pregunté qué pasaba, si así de grave estaba, que me dijera la verdad, y ella solo me dijo que todo estaba bien”, añadió.

“Dayana ni su madre habían llegado. El médico me llamó. Me dijo: ‘Rola, la situación está de la siguiente manera [...]”, relató. Rolando le preguntó que si lo peor era que pasaran meses sin que pudiera cantar, que eso no era nada, pero en el momento en el que le iban a decir, llamaron al médico de urgencia.

Martín Elías. Foto: Instagram: @martineliasdiaz | Foto: Instagram: @martineliasdiaz

Luego de un momento de gran angustia, le dieron la peor noticia, la que él menos quería que llegara: “Salió Juanca Vega y cuando lo veo con esa cara, solamente me tocó el hombro y me dijo ‘ve a despedirte, se fue’ [...] Ya te puedes imaginar cómo quedé yo. Eso fue un trance muy fuerte para mí, demoré casi un año para reponerme de eso”, dijo.