“Sacúdalo”: Amparo Grisales regañó a participante de ‘Yo me llamo’ con picante comentario

Sea dentro o fuera de Yo me llamo, Amparo Grisales siempre está dando de qué hablar por su comentarios. La actriz y jurado del reality de Caracol es una persona bastante sincera, que no duda en decir las verdades en la cara, aunque siempre, con picardía.

Precisamente, esto fue lo que ocurrió en un nuevo capítulo del programa de imitación, donde una nueva tanda de participantes saltaron al escenario para mostrarles a los jurados todo lo que han aprendido en la escuela.

En esa lista estuvo Yo me llamo Alejandro Fernández, quien quiso enamorar a todos con una versión de Tantita pena, uno de los grandes éxitos del ‘Potrillo’.

Y aunque Alejandro intentó dar todo en el escenario, no logró convencer a los jurados, quienes aseguraron que le había faltado mucho a la presentación.

Imitador de Alejandro Fernández en 'Yo me llamo'. | Foto: Fotograma, 9:01, CAPÍTULO 30: Aumenta la exigencia, la tensión y las emociones | Temp. 09 | Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Amparo Grisales aseguró que había tenido varias fallas hablando de la voz, aunque para ella el error más grande fue su look. De acuerdo con el jurado, siempre se presenta con el mismo peinado y eso ya la tiene aburrida.

Fue entonces cuando le lanzó un comentario que dio mucho de qué hablar: “Yo ya quiero verlo con ese pelo desordenado, mojado. Él no saca la voz a pleno, es contenido, siempre usando el bostezo y en el coro no sacaste el vibrato. La movida de la pelvis estuvo sabrosa. Pero ya me tiene cansada esa foto, sería chévere que viéramos ese look crespito... despéinate, desabróchate, entrégalo todo, sacúdalo, mójeselo antes de salir al escenario para que veamos ese potrillo sensual”.

Los comentarios en las redes no se hicieron esperar, varios asegurando que, a pesar de ser un regaño, se le “notó el doble sentido a la actriz”.

“Así no lo quiera, Amparo siempre está soltando comentarios de doble tono”, “Amparo me hace reír mucho con esas opiniones todas picantes”, “Amparo es muy seria, pero sus comentarios tienen tanta sensualidad” y “Ojalá me regañaran así”, fueron algunos de ellos.

Alejandro Fernández quedó en la cuerda floja en 'Yo me llamo'. | Foto: Fotograma, 9:15 - 9:27, CAPÍTULO 30: Aumenta la exigencia, la tensión y las emociones | Temp. 09 | Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Cabe mencionar que la noche no terminó bien para Alejandro Fernández, ya que su presentación no le alcanzó para pasar a la siguiente etapa invicto. Ahora, el imitador tendrá que mostrar su evolución en el próximo reto de eliminación.

Yo me llamo es el programa más visto en Colombia, de acuerdo a las cifras entregadas todos los días por Kantar Ibope Media.

Jurados de ‘Yo me llamo’. | Foto: Fotograma, 26:42, CAPÍTULO 39: Noche de Eliminación: Tres imitadores le dicen adiós a su sueño | Temp. 09 |Yo Me Llamo, YouTube/@YoMeLlamoColombia

El programa siempre recibe toda clase de comentarios, y aunque en ocasiones es criticado, lo cierto es que los televidentes no se despegan de la pantalla para ver los capítulos.