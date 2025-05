SAI, hijo de Diego Trujillo, se fue contra Yina calderón y violó reglas de ‘La casa de los famosos’

Según confirmaron los presentadores Carla Giraldo y Marcelo sean en una de las galas , los famosos están en una semana donde el líder no puede salvar a nadie y hay doble eliminación.

SAI, hijo de Diego Trujillo lanzó vainazo a la Toxicosteña sobre Yina Calderón

Aunque los artistas entran únicamente a hacer sus presentaciones musicales algunos de ellos les dejan mensajes a los famosos, sin embargo, tienen orden estricta de producción de no revelar información del exterior, cosa que no cumplió el joven cantante.

Aunque mencionó que el mensaje le hubiera gustado dárselo directamente a Yina, no perdió la oportunidad y se lo dejó a la toxicosteña.

Quienes no pudieron evitar reaccionar a estas palabras fueron precisamente Yina Calderón y Juliana, una de sus hermanas.

“Este pelaito le dijo un poco de cosas a la Toxi, ustedes saben que desde que ingresan al Set no pueden contar nada del exterior , con lo que dijo se perdió la más mínima posibilidad de qué RCN lo vuelva a llamar, porque ese niño no tiene futuro de nada”, dijo.

De igual forma, Yina Calderón habló al respecto: “Aprovechándose de mmi cuartico de hora. Dios mío, esos cantantes nuevos nombrándome a mí. Me tienen que nombrar a mí pa’ ellos poder sonar. Amor, pegue su música, como no les conocen ninguna canción, tienen que pegarse de Yina Calderón. No amor, yo estoy buscando contrincantes internacionales”, dijo.