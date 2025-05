Sale a la luz el cartel oficial de Rock al Parque 2025: estos son los artistas que llegarán a Bogotá.

View this post on Instagram

‘Bogotá es mi casa, es la casa del rock’

Retratar a Blur antes de la fama: el baterista Dave Rowntree anuncia su libro de fotografía ‘No One You Know’

Bandas seleccionadas por la Beca Festival Rock al Parque 2025

Apolo 7, Bat Habits, Buha 2030, Chimó Psicodélico, Dead Silence, Devasted, Herejía, Hermanos Menores, K93, Keep The Rage, Metal Sevicia, Mortalem, Okinawa Bullets, Piangua, Piel Camaleón, Sin nadie al mando, Sin pudor, Somberspawn, Urdaneta y Yo no la tengo.