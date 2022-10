Santiago Alarcón reaccionó a consejo que le pidió un seguidor luego de que su hija le “confesara” su orientación sexual

Santiago Alarcón se convirtió en uno de los grandes actores de la televisión nacional, debido al talento que proyectó en diversas producciones nacionales como Garzón vive y El man es Germán. Poco a poco conquistó el corazón del público, el cual lo respaldó y aplaudió por la versatilidad que tenía para darle vida a cada uno de los personajes que interpretaba.

Luego de lidiar con la inesperada polémica que se formó en los medios por la denuncia que hizo el actor en sus redes sociales por el joven que decía ser su hijo, tiempo después, el artista retomó sus contenidos a través de las plataformas digitales, interactuando y compartiendo con aquellas personas que deseaban saber de su vida, de sus próximos planes laborales y de los característicos comentarios sarcásticos que lanza sobre distintos temas.

Recientemente, Santiago Alarcón habilitó una casilla de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde le pidió a sus seguidores que le contaran sus secretos y él reaccionaría. Con total discreción y respeto, el actor no lo pensó dos veces y soltó uno que otro comentario gracioso sobre lo que le confesaban los curiosos.

Una de las personas que participó en la dinámica aprovechó y le pidió un consejo a Alarcón, relatándole que se había enterado recientemente de la orientación sexual de su hija. Aquel fanático le preguntó al actor qué podía hacer luego de que su familiar le contara que era lesbiana.

“Mi hija me confesó que es lesbiana, ¿qué hago?”, escribió el usuario en la casilla de interrogantes.

El artista se mostró serio y decidido a dar el consejo, afirmando que lo que esta persona debía hacer era seguir al pie de la letra las instrucciones que daría. El colombiano brindó palabras conmovedoras sobre el apoyo que le debía entregar aquel seguidor a su hija, enfocándose en el amor y no en las preferencias sexuales de ella.

“Bueno, yo recomiendo esto. Pararse frente a un espejo y repetir estas palabras: ‘No te preocupes, lo que eres no es una enfermedad, el amor debe ser un acto libre y no debe estar sujeto a construcciones sociales, voy a estar contigo siempre’”, dijo al inicio del video.

No obstante, Santiago Alarcón no perdió la oportunidad y frenó en seco al usuario de la red social, indicándole que no tenía que decirle nada a su hija, ya que el/la que necesitaba entender la situación y aceptarla era él/ella. El artista tiró una ‘recomendación’ graciosa sobre que después de que todo resultara bien, aquella persona podía presentarle “amiguitas” a la joven.

“Y después de repetir esas palabras, guardárselas para usted, porque ella va a estar bien. El o la que necesita entender es usted, pero todo va a estar bien. Después puede presentarle amiguitas”, agregó el esposo de Chichila Navia en el video que publicó en el perfil.

Santiago Alarcón responde a mujer que le dijo que era “su hija”

El pasado sábado, el actor continuó desarrollando la dinámica con sus seguidores de su cuenta de Instagram, en la que siguió reaccionando a quienes le confesaron su mejor o peor secreto. El artista aseguró que él tendría “absoluta reserva” con sus identidades, pero sí comentaría un poco de lo que surgía.

El artista se notó sorprendido con la segunda confesión, pues fue por parte de una mujer quien dijo: “Soy tu hija jajaja”, lo que era un chiste por el episodio que vivió hace unos meses.

Al respecto, Alarcón le respondió: “Faltaría más. Es lo único que falta”, y acto seguido le preguntó a la seguidora: “¿Esta fue con quién? ¿Con Jennifer López?”.