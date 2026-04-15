Santiago Vargas, presentador de RCN, se quebró tras pérdida familiar: “¿Cómo se vive sin ti?”

El periodista Santiago Vargas, una de las caras reconocidas del mundo del entretenimiento tras su experiencia en producciones como Lo Sé Todo del Canal 1 y Mañana Express del Canal RCN, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal.

En medio del dolor por la muerte de su abuela, el comunicador conmovió a miles de personas tras compartir un sentido mensaje durante la ceremonia de despedida, cuyas imágenes publicó posteriormente en sus redes sociales.

El video, grabado en la iglesia frente a familiares y seres queridos, dejó ver al presentador visiblemente afectado, con la voz entrecortada y sin intentar ocultar la tristeza del momento.

Sus palabras, lejos del tono habitual de la televisión, reflejaron la intimidad de una despedida cargada de amor, recuerdos y gratitud.

“Se me fue mi mayor fan”, expresó, dejando claro el papel fundamental que su abuela tuvo en su vida. En ese mismo mensaje, el periodista conmovió a sus seguidores diciendo: “Yo solo espero que el cielo tenga señal porque quiero seguir dedicándote mi trabajo y honrarte desde aquí”.

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El momento más desgarrador llegó con la pregunta: “¿Cómo se vive sin ti?”. La cual resumió la tristeza que deja la ausencia. “Nadie nos enseñó, no sabemos hacerlo”, dijo conectando con su público digital.

El cierre de sus palabras estuvo marcado por un mensaje de unidad familiar, pues aseguró que, más allá de cualquier diferencia, su abuela disfrutaba verlos juntos, y que ese será el camino a seguir de ahora en adelante. “Aquí quedan las vanidades, los rencores y los odios”, afirmó en medio de la reflexión.

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Como era de esperarse, la publicación generó una ola de reacciones en redes sociales. Colegas, figuras públicas y seguidores le enviaron mensajes de apoyo, solidaridad y cariño, reconociendo no solo su trabajo como periodista, sino también su valentía al compartir un momento tan íntimo.

En esta ocasión, Santiago Vargas conmovió al mostrarse como un nieto que despide a una de las figuras más importantes de su vida, logrando convertir su dolor personal y familiar en un mensaje cargado de amor.