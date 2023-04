Sara Corrales revela los motivos detrás del fin de su relación con Rafael Gutiérrez

Sara Corrales es una de las actrices más queridas por los colombianos, quienes empezaron a reconocerla tras su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ del canal RCN, hace algunos años y luego en diversos proyectos actorales que la llevaron a trabajar en el extranjero.

La actriz colombiana lleva más de 10 años viviendo en México. Foto: Instagram - @saracorrales - Foto: Instagram - @saracorrales

Aunque después de haber participado en otros proyectos televisivos, como “Todos quieren con Marilyn”, “En los tacones de Eva”, “Vecinos” y “El señor de los cielos”, no se le ha vuelto a ver muy activa en este mundo actoral, la mujer es bastante constante en sus redes sociales.

Es considerada una de las actrices más versátiles. En su hoja de vida se destacan todo tipo de papeles que van desde mujeres bondadosas hasta despiadadas antagonistas. Algunas de las producciones en las que se le ha podido ver a la actriz colombiana se encuentran: “Todos quieren con Marilyn” en la que participó entre el 2004 y 2005. Fue precisamente su papel de Catalina Osorio el que le abrió las puertas en la pantalla chica.

A diario la modelo hace posteos o historias en su cuenta de Instagram, donde hasta el momento ya tiene más de 3.3 millones de seguidores, a quienes hace poco los dejó totalmente sorprendidos después de hacer la dinámica de preguntas y respuestas. Allí varios curiosos quisieron saber qué pasó con su compromiso con Rafael Gutiérrez.

Rafael Gutiérrez, exnovia de Sara Corrales, le había pidió matrimonio en Madrid - Foto: Tomado de Instagram @saracorrales

La respuesta de la actriz ante la pregunta de por qué no se ha casado fue muy clara e incluso la compartió con una fotografía de ella vestida de novia.

“Porque entendí que qué el amor no se trata de salvar a nadie, porque no quiero en mi vida ningún tipo de adicción, porque puse por encima de cualquier cosa a mi amor propio y mi paz, porque no me dejé llevar por las ideas de la sociedad de que “ya debería estar casada” aún no siendo feliz a su lado”, dijo.

Luego dejó un mensaje más largo en la misma publicación donde dio a conocer que ella estuvo esperando varios cambios por parte de su exprometido y que fueron casi dos años donde no vio ningún avance y por ello prefirió tomar la decisión de devolver el anillo.

“Porque estuve 2 años esperando un cambio que nunca llegó y mil promesas que nunca se volvieron hechos reales, por eso decidí tomar esa difícil decisión y devolverle su anillo, pero regresarme mi paz”, agregó.

La actriz respondió a quienes le preguntan por qué no se ha casado - Foto: @saracorrales

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la actriz colombiana habla sobre este suceso, hace unos meses cuando recién ocurrió su rompimiento ella dijo las razones: “Por muchos motivos: porque no estaba segura, porque no me hacía feliz, porque siento que estábamos vibrando en energías muy diferentes, estábamos en momentos de la vida muy diferentes con motores de la vida muy diferentes. Yo siempre soñé con algo que me hiciera vibrar mucho más y pues por ahí no era”.

Y añadió: “Entonces, en lugar de pasar una vida entera arrepentida, tomé la fuerza, tomé el valor y no me importó la presión social que se sentía en el momento, la presión familiar, la presión de todo y dije: primero yo, segundo yo, tercero yo. Primero mi felicidad, mi tranquilidad, mi paz”.

“¡No me hacía feliz la relación! y mi felicidad solo está en mis manos, por eso decidí terminar”, cerró diciendo Sara Corrales.

Ahora la actriz se encuentra enfocada en su carrera profesional, y es una de las participantes del reconocido programa de cocina Top Chef VIP, el cual la ha hecho volver al país a hacer algunas grabaciones y exigirse más a nivel de temas culinarios pues el ganador no podrá tener ningún error en el episodio final.