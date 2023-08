Sara Uribe recibió fuertes comentarios por una foto de su rostro

Aunque Sara se encuentra alejada totalmente de las pantallas de la televisión, sigue siendo muy activa en sus redes sociales, pero de vez en cuando le da melancolía y recuerda sus pasados en la pantalla chica: “Yo extraño mucho la televisión. De hecho, a mí me querían mucho y yo siento que tuve una muy buena acogida en televisión”, dijo para los micrófonos de ‘Lo Sé Todo’ . Ha sido tan activa en las redes como creadora de contenido que publica situaciones de su vida privada de manera frecuente y esto no la ha puesto al margen de las críticas .

“Ahora estoy como muy comprometida con mi vida maternal, con tener tranquilidad. Soy feliz en Medellín, estoy viviendo procesos muy bonitos en mi vida, y como que ya ese corre, corre, de cumplir horario, de estar conectada todo el tiempo, ya creo que no es el momento”, agregó Sara, recalcando que no siente que la vida en televisión sea lo que quiere hacer ahora.

Uribe subió hace unos días una serie de fotos frente al espejo junto a su hijo, Jacobo Guarín. La paisa escribió que “hoy me miré al espejo 🪞 y me sentí hermosa 🤩, Pero cuando me ví con él 👶🏾🤤 me ví maravillosa”. Sin embargo, en los comentarios no estuvieron de acuerdo pues hay quienes aseguran que la paisa está llena de retoques estéticos y por ello le aseguraron que la habían confundido con personalidades como Yina Calderón o Lady Noriega.