Se casan, el reguetonero Gaynaa le propuso matrimonio a su novia, Lele Pons

Durante el festival de música electrónica más importante del mundo, que se celebró en Bélgica el pasado fin de semana, el último del mes de julio, y que contó con la presentación en vivo de varios artistas, hubo un hecho que no pasó desapercibido ante los ojos del mundo.

Se trata de la propuesta de matrimonio que le hizo el puertorriqueño Guaynaa, a su novia, la también cantante, Lele Pons, frente a cientos de miles de personas que se encontraban disfrutando del show, en donde también estuvo, el Dj Aoki, la afamada colombiana, Karol G, cantando sus canciones al ritmo de la electrónica del Dj Tiesto; e incluso la modelo Paris Hilton.

En video, quedó registrado el momento en que Guaynaa le habla al público de Lele y se hinca ante ella para preguntarle en inglés, “¿te casarías conmigo?”, y su reacción es demasiado nerviosismo, se cubre la cara, mientras está llorando, y le dice que “sí, ¡Yes, yes!”, luego se escuchan muchos gritos en el público que también se emocionó con el sorpresivo hecho.

La historia de amor de los dos cantantes empezó porque ella hizo la colaboración de la canción Los Puti (shorts) con Favian Lovo, Lyanno, cuando el puertorriqueño se acercó a ella, pues llamó su atención. Y empezaron a hacerse muy amigos. Hasta que un día, en una llamada de facetime, él le dijo a ella “te amo”, pero estaba distraída y le dijo: “Oh, thank you”, por lo que él decidió alejarse.

Mas, cuando ella se percató que él le había dicho ‘te amo’, se sintió mal, -según contó en entrevista con Chente, quién entrevista diferentes famosos para su canal en YouTube-, sin embargo, tiempo después empezó a extrañar los detalles que él tenía con ella, como llamadas y cortos mensajes. Por lo que decidió reconquistarlo, incluso llegó a organizar reuniones familiares en las que le decía a su familia qué era lo que tenían que preguntarle a él sobre ella.

Ella empezó a hacer diferentes cosas para llamar su atención, pues para ese momento ya habían grabado la canción Se te nota, pero el video no lo habían grabado, por lo que esa, era la excusa perfecta que ella utilizaba para verse con él, mientras que él se resistía a verla, pues al ver (tiempo antes) que ella no tenía interés en él, pues no quería reunirse con ella.

Entre tanto ella era muy insistente con él y se hizo muy amiga del padre de Guaynaa, ya que él no correspondía a sus mensajes y llamados para verse, empezó a ser muy cercana con su actual suegro, con quién, por fortuna, como lo expresó en dicha entrevista, se llevan muy bien y lo quiere mucho.

Incluso según contó la cantante venezolana, Sebastián Yatra también estuvo involucrado en el tema debido a que Lele y el colombiano eran muy amigos, por lo que ella le pedía que organizara fiestas privadas en su casa e invitara al puertorriqueño, ante lo que Yatra le contestaba que ni siquiera eran amigos, “¿Por qué habría de invitarlo?”, sí solamente habían “grabado una canción”, que era Chica Ideal.

Sin embargo, él atendió las peticiones de su amiga y así era la forma en la que ella podía acercarse a él hasta que ella se rindió y dijo “ya no puedo más con esto”. Dejó el tema de lado y a la semana siguiente Guaynaa la llamó para que se vieran y desde entonces, tuvieron una relación muy reconocida en el mundo de la música, hasta que ante miles de personas él le pidió que se casaran.

Vale destacar que la pareja de cantantes se hizo muy famosa debido al auge que han tenido las redes sociales, pues allí han compartido diferentes imágenes y videos del tiempo que comparten juntos, las bromas que se hacen, los disfraces que se han puesto para diferentes ocasiones en presentaciones y demás y la complicidad que ambos mantienen.

Por ahora el mundo está a la espera de cuándo será la fecha en la que los artistas decidan dar el sí en el altar, para compartir sus vidas juntos bajo el respeto y el amor que se requiere en la relación.