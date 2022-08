Se destapó: Andrea Valdiri reveló los tatuajes de su cuerpo que más la avergüenzan

La influenciadora y empresaria Andrea Valdiri, quien se ha caracterizado por ser una mujer directa, honesta y con mucha clase, vivió un bochornoso episodio luego de que revelará frente a algunos amigos los tatuajes de su cuerpo que más la avergüenzan.

Pues ella, quien departía con unos amigos de Medellín que llegaron a visitarla a su lujosa casa ubicado en la ciudad de Barranquilla, disfrutaron del calor y una tarde de piscina, pero la tensión se puso un poco pesada luego de que ella se empezará a burlar de los tatuajes de sus invitados.

Pero como quien dice: “el tiro le salió por la culata”. Al llegar al turno de Valdiri para mostrar sus tatuajes, hasta su propio esposo, el también creador de contenido, Felipe Saruma, no aguanto la risa al ser revelados los diseños que tiene pintados en varias partes del cuerpo.

En ese sentido, el primer tatuaje está ubicado en la parte de las costillas donde tiene escrito la palabra “Pasado” junto a un encendedor, no obstante, el más chistoso fue la frase que está mal escrita cerca a sus senos, la cual dice: “Me di cuenta que vale la pena, vale los riesgos, vale el día a día, tu lado”. Ante esto, Saruma no pudo contener la risa y dijo frente a todos: “La ‘a’ se la comieron”.

Andrea Valdiri mostró travesura de su hija Adhara: ya empezó a hacer males en la casa

La colombiana cautivó a sus fanáticos de Instagram con una graciosa serie de videos que protagonizó su niña menor. Valdiri dejó al descubierto la travesura que cometió Adhara frente a ella, pese a que le indicó que no debía jugar con los adornos de la casa.

Andrea captó el momento en el que la bebé toma un mono de porcelana que había en un mueble y comienza a interactuar con él, como si fuera uno de sus juguetes. La niña lo toma, repite el nombre del animal y lo acerca donde su mamá, mostrándoselo con sorpresa.

“¿Cómo se llama? El Mono. ¿No le vas a dar un beso? Tráelo y muéstramelo, ven”, dice la bailarina, para luego señalarle a su hija que le dé un beso al objeto.

La niña lo muestra con asombro, permitiéndole a su mamá que lo sostenga por un rato. Una vez siente que ya se lo debe llevar, lo agarra con sus manitos y se desplaza lejos de la zona donde estaba Valdiri.

“Ay Dios mío, qué besos, señor”, comenta la creadora de contenido, mientras la niña vuelve a cargar la figura y se la lleva al lugar donde inicialmente lo tenía en el suelo.

Sin embargo, la pequeña suelta la porcelana y la deja caer de fuerte manera, por lo que su progenitora dice: “Ya me está acabando los adornos, ya empezó. Adhara María ponga el monito donde es”.

Al finalizar este gracioso y tierno contenido, la influencer inicia una grabación y enfoca el mono con el que estaba jugando Adhara, puntualizando en que lo rompió tras dejarlo caer en repetidas ocasiones. El objeto tenía destruida una de las patas, por lo que la colombiana capta la reacción de su hija.

“Mira ‘Alala’ ahora partiste el mono, no, hija, ya se dañó. Con eso no se puede jugar, pao pao. ¿Y ahora?”, dice la bailarina, registrando a su niña tapándose los ojos por lo ocurrido con la figura.

Esta travesura despertó todo tipo de reacciones entre sus fieles seguidores de la red social, quienes afirmaron que Adhara era divina por lo inteligente y activa. Muchos curiosos señalaron que en esta etapa de vida de la niña era cuando “todo se pone bueno”, debido al interés que se le despertaba por los objetos fuera de sus juguetes.