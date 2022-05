Sebastián Caicedo “tomó la decisión” y le habría pedido el divorció a Carmen Villalobos

Las especulaciones sobre la supuesta separación entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo han aumentado en los últimos días debido al notorio distanciamiento que ha tenido la pareja, principalmente por los diferentes proyectos en los que están trabajando cada uno.

Igualmente, el presentador del programa de chismes Lo sé Todo, Ariel Osorio, aseguró la semana pasada que la pareja firmó el divorcio hace cerca de 20 días y que no habría vuelta atrás, por el momento.

“Nos dijeron que hace aproximadamente 20 días, la pareja habría firmado los documentos para partir cobijas. Parece que cuando llegan a este punto no hay vuelta atrás”, precisó el comunicador.

El programa del Canal Uno, que anticipó la separación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, también señaló recientemente que la decisión de terminar el vínculo amoroso la habría tomado el artista bogotano.

De acuerdo con el espacio televisivo, el distanciamiento y la gran cantidad de proyectos que tiene Villalobos serían las principales razones por las que el actor determinó dar un paso al costado. Además, indicó que este no se siente tan cercano en la actualidad con el mundo artístico.

“Se ha especulado que fue iniciativa por parte de Sebastián decir: ‘Ya no voy más en esta relación’. Se sentía un poco alienado, como a un lado de la vida artística”, agregó inicialmente Osorio.

Luego, el reconocido presentador agregó: “Eso es un rumor que viene sonando hace mucho tiempo entre la gente más cercana a ellos, y todo parece indicar que sí tomó la decisión”.

Frente a estos rumores, el reconocido actor habló hace unos días en ese mismo programa y aseguró que no se ha separado de la barranquillera. Asimismo, aclaró que actualmente están en una etapa en la que tienen que pensar en el futuro.

El artista, sin embargo, aprovechó el momento para admitir que sí han estado distanciados en los últimos meses y reiteró que esto se debe a cuestiones netamente laborales, puesto que él vive más en Estados Unidos que en Colombia.

“La gente cree que porque uno no saca cosas en redes sociales estamos mal. Cuando pase algo lo diremos. Más de 13 años juntos para tener que aclarar por qué no estamos en redes, no me parece”, sentenció.

Posteriormente, enfatizó: “Estoy viviendo en Miami, entonces mi tiempo está allá con mis negocios, mi empresa y mis inversiones. Aquí en Colombia tengo un proyecto con una finca. Estoy yendo y viniendo”.

Sebastián Caicedo manifestó finalmente en el programa de chismes que después de la pandemia se ha dedicado a producir dinero debido a que es consciente que la actuación es una carrera bastante cambiante.

“He hecho cosas independientes y en la parte digital, sobre todo, hay muchas oportunidades nuevas. Sin embargo, hay que hacerle a todo, tener plan A, B, Z y los huevos en diferentes canastas”, concluyó.

Las especulaciones sobre la supuesta ruptura entre el actor y Villalobos empezaron hace algunas semanas después de que sus seguidores se percataran de que hace tiempo no suben fotos juntos en las redes sociales.