¿Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se divorciaron? Esto afirma una nueva versión

Los rumores de la separación entre los actores Carmen VIllalobos y Sebastián Caicedo han circulado en los principales medios y redes sociales del país, aunque ellos mismos lo han desmentido en varias oportunidades.

Los dos actores han dicho que están separados debido a sus compromisos laborales, ya que Villalobos está en Colombia y su esposo en Estados Unidos.

Sin embargo, una nueva versión daría por hecho que la pareja, que lleva más de 10 años juntos, ya habrían firmado los papeles del divorcio y que pronto lo harían público.

El presentador del programa de chismes Lo sé Todo, Ariel Osorio, fue quien aseguró en la más reciente trasmisión que la pareja firmó el divorcio hace cerca de 20 días y que, todo parece indicar, ya no hay vuelta atrás.

De acuerdo con Osorio, la pareja se había tomado un tiempo inicialmente, pero luego tomó la decisión de “partir cobijas” y separarse del todo.

Vale la pena recordar que fue el mismo periodista el que también informó que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se habían separado, lo que terminó siendo cierto.

Algunos de los seguidores de la pareja de hecho han asegurado que si es verdad lo de la separación, entonces tendrían que divorciarse al menos cuatro veces.

Estos comentarios surgieron a raíz de lo dicho por Villalobos en algún momento en una publicación de Instagram donde contaba que además de la boda en Cartagena, que muchos conocieron por sus redes sociales, también se habrían casado tres veces más, una de ellas en Miami.

En 2020, ella publicó una imagen en Instagram por su aniversario y contó que se habían casado más de una vez.

“Gracias Dios por este primer año tan maravilloso de casados. Te volvería a elegir mil veces, mi amor. Estas fueron las primeras fotos que nos hicimos de nuestra primera boda en Miami el año pasado. Sebas y yo nos casamos 4 veces. Ya después les contaremos toda la historia”, dijo.

Se sabe que se habrían casado dos veces en Cartagena, una en la iglesia y otra en la playa, una vez en Cartagena y otra más.

Por lo pronto, los dos actores no se han aventurado a confirmar los rumores de su divorcio. Recientemente, Villalobos compartió un mensaje que dejó sorprendidos a sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram y tras cantar un romántico vallenato dijo: “recuerden que la única persona que va a estar contigo todo el día de tu vida eres tu mismo, entonces amate mucho, nunca lo olvides”, las palabras parecieron para muchos parecieron un mensaje de su separación.

Entre tanto, la más reciente historia del actor lo muestra aparentemente en Bogotá con su familia, donde además invitó a los colombianos a salir a votar mañana durante las elecciones presidenciales.

A pesar de los rumores, la actriz también está pasando por una difícil situación

Villalobos narró que se siente triste por algo que le sucedió a sus mascotas. “Uno de mis perritos, Capo, estuvo muy enfermito. Me tocó llevarlo de urgencias al veterinario y para rematar Freud y Mambo (las otras mascotas) también se pusieron mal, entonces hoy pasé un día difícil porque pues estuve todo el día grabando y mi mente estaba en eso”, narró la actriz.

Carmen Villalobos también explicó que sintió la necesidad de contar lo mal que la pasó por la enfermedad de sus mascotas, luego de un día de grabaciones. “Les cuento esto porque es importante también expresar lo que uno siente, porque si uno no dice lo que pasa, pues las personas que están alrededor no son adivinas y no van a saber. Muchas personas me preguntaron que qué tenía. Y yo: ‘Mis perritos están enfermos’. Entonces, pues nada, un día a la vez”.

La actriz mencionó que confía en el tratamiento que les hicieron y espera la recuperación de sus mascotas; además, indicó que “todos tenemos un mal día, no todo es felicidad”, pero destacó que ella envía mensajes para contagiar a sus seguidores de felicidad con sus publicaciones en redes sociales.