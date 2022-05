Carmen Villalobos: la difícil situación que sufrió la actriz

La actriz Carmen Villalobos ha llamado la atención por los rumores que hay sobre la separación de su esposo, el también actor Sebastián Caicedo. La barranquillera contó en sus historias de Instagram una situación que la tiene muy triste.

Lejos de las especulaciones de su separación, Villalobos narró que se siente triste por algo que le sucedió a sus mascotas. “Uno de mis perritos, Capo, estuvo muy enfermito. Me tocó llevarlo de urgencias al veterinario y para rematar Freud y Mambo (las otras mascotas) también se pusieron mal, entonces hoy pasé un día difícil porque pues estuve todo el día grabando y mi mente estaba en eso“, narró la actriz.

Carmen Villalobos también explicó que sintió la necesidad de contar lo mal que la pasó por la enfermedad de sus mascotas, luego de un día de grabaciones. “Les cuento esto porque es importante también expresar lo que uno siente, porque si uno no dice lo que pasa, pues las personas que están alrededor no son adivinas y no van a saber. Muchas personas me preguntaron que qué tenía. Y yo: ‘Mis perritos están enfermos’. Entonces, pues nada, un día a la vez”.

La actriz mencionó que confía en el tratamiento que les hicieron y espera la recuperación de sus mascotas; además, indicó que “todos tenemos un mal día, no todo es felicidad”, pero destacó que ella envía mensajes para contagiar a sus seguidores de felicidad con sus publicaciones en redes sociales.

Carmen Villalobos y su esposo Sebastián Caicedo han estado un poco distanciados, principalmente por los diferentes proyectos profesionales en los que está trabajando cada uno.

Frente a los rumores de la separación, Caicedo habló con el programa de farándula Lo sé todo del Canal Uno, en el que aseguró que no se ha separado de la barranquillera. Asimismo, aclaró que actualmente están en una etapa en la que tienen que pensar en el futuro.

El artista aprovechó la entrevista en el mencionado programa para admitir que sí han estado un poco distanciados en los últimos meses y reiteró que esto se debe a cuestiones netamente laborales, puesto que él vive más en Estados Unidos que en Colombia.

“La gente cree que porque uno no saca cosas en redes sociales estamos mal. Cuando pase algo lo diremos. Más de 13 años juntos para tener que aclarar por qué no estamos en redes, no me parece”, afirmó Sebastián Caicedo.

“Estoy viviendo en Miami, entonces mi tiempo está allá con mis negocios, mi empresa y mis inversiones. Aquí en Colombia tengo un proyecto con una finca. Estoy yendo y viniendo”, añadió el actor, quien también aclaró que se ha dedicado a otros campos para buscar nuevos ingresos, debido a lo cambiante que es la profesión de la actuación.

“He hecho cosas independientes y en la parte digital, sobre todo, hay muchas oportunidades nuevas. Sin embargo, hay que hacerle a todo, tener plan A, B, Z y los huevos en diferentes canastas”, declaró Sebastián Caicedo.

Las especulaciones sobre la supuesta ruptura entre el actor y Villalobos empezaron hace algunas semanas después de que sus seguidores se percataran de que hace tiempo no suben fotos juntos en las redes sociales.

Con respecto a este tema, la actriz de Hasta que la plata nos separe (Canal RCN) aseguró en una entrevista con la revista People que sigue felizmente casada con Sebastián Caicedo, su pareja desde hace más de una década.

“Hasta donde yo sé, sigo casada. Las grabaciones de la telenovela han sido muy fuertes”, precisó la artista, la cual está viviendo en Bogotá mientras termina de rodar la nueva versión de la exitosa producción colombiana.