¡No más rumores! Carmen Villalobos aclaró cómo está su relación con Sebastián Caicedo

Carmen Villalobos ha sido noticia por una supuesta separación de su actual pareja, el también colombiano y actor Sebastián Caicedo.

Aunque el actor se encuentra en otro país y Villalobos se encuentra en territorio nacional en las grabaciones de la nueva versión de la telenovela “Hasta que la plata nos separe”, los dos siguen estando juntos.

Las publicaciones que cada uno hace desde sus perfiles oficiales de Instagram revelan su status de amor. En una que hizo Caicedo en su viaje por el sur del continente, se puede leer un mensaje de mucho cariño por parte de Villalobos.

“‘Soy el que soy’”. Amor, luz, prosperidad, alegría desbordante, salud a mi máxima potencia”, escribió Caicedo. “Eres todo eso y mas”, le contestó su pareja.

Además, en la última publicación que hizo Caicedo desde las cataratas de Iguazú, Villalobos también fue muy tierna en la respuesta que le dio.

“Fluir, limpiar, purificar, sanar y recargar”, se lee en el posteo del colombiano. “Qué viaje el que estás haciendo bebé, el próximo será juntos”, le contestó la actriz.

Con estas expresiones de amor en redes sociales queda claro que la relación entre estos dos artistas ‘va viento en popa’, a pesar de que la prensa que informa sobre el mundo del entretenimiento había anunciado que los dos se habían separado.

Carmen Villalobos se contagió de covid-19

El pasado primero de febrero, la barranquillera Carmen Villalobos decidió hablar sobre los quebrantos de salud que ha padecido y confesó los fuertes síntomas que ha tenido tras contagiarse de covid-19. A través de sus redes sociales, la actriz aseguró que se contagió y que ha tenido síntomas muy fuertes, dentro de los cuales se destacaron el dolor de cabeza, fiebre y malestar general.

Dijo que no se sentía del todo bien, pero aclaró que su parte respiratoria no se ha visto afectada. Asimismo, aseguró que ya tiene el resultado negativo de la prueba, por lo que puede regresar al trabajo sin representar ningún riesgo para sus compañeros.

“Realmente ha estado bien maluco todo el tema de los síntomas. Gracias a Dios la parte respiratoria nunca se vio comprometida, pero dolor de cabeza, fiebre, malestar general, eso de que no te quieres parar de la cama, insomnio, muy, muy mal. Afortunadamente ya salí negativa, ya cumplí con mis días de aislamiento. Les soy completamente honesta, no me siento al cien por ciento, la energía está muy bajita”, contó.

La actriz de Café con aroma de mujer explicó que ahora está sintiendo unas fuertes secuelas, las cuales no esperaba tener tan pronto.

“No les había puesto la cara estos días porque ¡levanten la mano los que han sentido las secuelas del covid! Yo sí, tuve como una recaída, me volví a sentir maluca, dolor de cuerpo, mal, mal… dicen que es normal, que puede durar de uno a tres meses estos síntomas poscovid, que realmente son una mamera y doy fe de eso”, insistió.

Villalobos también les dijo a sus seguidores que por cuenta de la enfermedad no había podido iniciar un proyecto y a pesar de que ahora tenga algunas secuelas, eso no ha sido impedimento para trabajar en una nueva producción de la que no se conocen mayores detalles.