¿Seguirá en competencia? Norma Nivia tuvo cirugía de urgencia por caída en ‘La casa de los famosos’: “Me fracturé los dos huesos”

¿Qué pasó con Norma Nivia en La casa de los famosos?

Al llegar a la casa, la actriz le contó lo sucedido a Melissa Gate y afirmó que ella no sentía dolor. “Tengo tornillos y placas [...] tú, el negro, varios sabían que yo me había quebrado esta vaina, menos yo, que no me dolía” , dijo.

“Todo salió superbién, todo salió perfecto, me siento muy bien, o sea ni siquiera la anestesia general me mareó [...] No se preocupen que no he disfrutado nada del exterior, no he comido ni tomado nada desde ayer, o sea que no les llevo ventaja [...] El médico dice que puedo seguir y no de aquí no me sacan”, concluyó la actriz recibiendo los aplausos de todos los participantes de la casa.