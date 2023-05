Shakira se mostró emotiva con un sentido mensaje; dedicó amorosas palabras para una mujer que fue su apoyo incondicional

Shakira se ubicó como una de las artistas más comentadas del último año, debido a todas las situaciones que aparecieron en su vida. La cantante se vio involucrada en distintas noticias, las cuales destaparon detalles de su realidad, la cual dio un giro total tras la ruptura sentimental con Gerard Piqué.

La cantante se convirtió en centro de noticias por los sucesos en su vida. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram@shakira

La artista siguió su camino, arrancando de cero junto a sus hijos en Miami, donde pasó la página con respecto a toda la historia que escribió en Barcelona, España, con el exfutbolista y su familia. La barranquillera se despidió de este pasado, dándoles un cambio a los sucesos de su presente, los cuales han dado bastante de qué hablar en la prensa.

Recientemente, Shakira llamó la atención con un inesperado y amoroso post que realizó en su cuenta oficial de Instagram, el cual estaba dedicado a una mujer muy importante en su vida. La cantante colombiana subió una tierna fotografía, que sirvió de escenario para expresar las emociones y sensaciones que cargaba en su corazón hacia ella.

Shakira dedicó amoroso mensaje a su madre por el Día de las madres (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) - Foto: FilmMagic

De acuerdo con lo que se detalló, Shakira publicó una imagen de su madre, Nidia Ripoll, en la que se le vio dándose un beso con su pareja, William Mebarak. Los dos estaban cerca, demostrándose el cariño que existe en su relación actualmente, pese a los obstáculos y problemas.

Shakira junto a sus padres en un evento (Photo by Rodrigo Varela/WireImage) - Foto: WireImage

En el pie de foto del post, la celebridad aseguró que le deseaba un feliz día de las madres a la mujer que le enseñó a amar y se convirtió en su apoyo incondicional, lidiando con ella todo tipo de líos que se presentaron en el camino de su vida.

“Feliz día de la madre a la mujer que me enseñó a amar”, escribió, refiriéndose a las enseñanzas y valores que le inculcó su progenitora desde que era una niña.

Esta imagen despertó miles de comentarios, llevando a sus fans a aplaudir el amor que se sentía desde su familia, además del papel que ha tenido su mamá en todo el proceso personal para superar los daños que dejó la ruptura con Piqué. Algunos la felicitaron y recordaron lo que dijo, días atrás, en un evento donde recibió un reconocimiento como la ‘Mujer del año’.

El emotivo mensaje de Shakira a su madre

Shakira brilló en un evento especial de Billboard, llamando la atención en la gala de premiación con el discurso que dio al subir al escenario, ya que no dudó en soltar su lado más fuerte y sensible, dirigiéndose a miles de mujeres que la acompañaron y apoyaron en el proceso que vivió este último año.

La artista no ocultó todo el dolor y emotividad que cargó en su interior, dedicando unas sentidas palabras.

En medio de todo el mensaje que reflejó Shakira en el escenario, hubo una parte en la que hizo alusión a su progenitora, Nidia Ripoll, a quien consideró su inspiración y la mujer del año, pues afrontó y lidió diversas situaciones complejas. La cantante mencionó, bastante conmovida, lo fuerte que fue su mamá en varios momentos, donde se mantuvo de pie y siguió avanzando.

La cantante se robó las miradas de millones de personas con el reconocimiento que recibió en Mujeres Latinas en la música. - Foto: Fotograma, 3:12, Shakira recibe su reconocimiento como 'Mujer del Año' | Billboard Mujeres Latinas en la Música - YouTube Telemundo Entretenimiento

La intérprete de Hips don’t lie fue clara en que, a pesar de que su progenitora no estaba en la ceremonia con ella, sí tenía claro el papel que tuvo en su vida y en el último año, por lo que le exaltó el amor que le entregó y el cariño que sentía por ella.

“Pero hay una mujer muy especial para mí, que me ha inspirado más que nadie, que no está aquí hoy, es mi madre, Nidia Ripoll. Mami, si me estás viendo por la tele, a pesar de las dificultades que has enfrentado de este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y resiliencia. Para mí, mami, tú has sido la mujer del año”, dijo la barranquillera en el evento, donde se mostró emotiva y cargada de distintos sentimientos.

La cantante habló de su mamá y agradeció el apoyo que recibió de ella siempre. - Foto: Fotograma, 0:11, Shakira recibe su reconocimiento como 'Mujer del Año' | Billboard Mujeres Latinas en la Música - YouTube Telemundo Entretenimiento

Adicional a esto, Shakira afirmó que este reconocimiento se lo dedicaba a su mamá y a sus hijos, Milan y Sasha, quienes eran su foco de atención para ser mejor mujer y poder cambiar detalles en su día a día. La celebridad se puso la mano en el pecho y se le vio muy nostálgica, reviviendo en su mensaje parte de lo recorrido en el último año.

“Este reconocimiento va para ti y también va para mis hijos, Milan y Sasha, porque por ellos quiero ser una mejor mujer cada día”, agregó, donde también entregó este galardón a otras mujeres y amigas, quienes la inspiraron para lanzar su música y regresar al ruedo.