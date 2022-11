Shakira sigue preocupada por la salud de su padre, esto es lo que se sabe de su estado

Los quebrantos de salud del progenitor de la barranquillera continúan y por ello tuvo que ser llevado nuevamente a la clínica para ser sometido a varios controles médicos. Los especialistas concluyeron que lo mejor era que el hombre de 91 años pasara la noche en la clínica bajo observación.

El medio Europa Press ha dado a conocer que William Mebarak llegó con su hijo Tonino al Hospital Quirón- Teknon de Barcelona y luego este fue a recoger a Shakira para que también acompañara a su padre.

Una fotografía compartida por el medio mostró que la colombiana estaba decaída y cabisbaja por la situación con su padre, pero pasadas las horas se conoció que todos habían regresado a casa. El señor William Mebarak llegó sentado en el asiento de copiloto, su hijo conduciendo y Shakira en la parte de atrás.

La artista no se ha pronunciado frente a lo que está pasando con su padre y cómo se encuentra de salud, pero quiso agradecerle a todos sus fanáticos por el apoyo que ha recibido durante todo el año y lo hizo con un video publicado en sus redes sociales.

¡Feliz acción de gracias a todos! Solo quiero agradecer por todo el apoyo y amor que me han dado durante este año. Significa el mundo para mí y me siento con mucha suerte de tenerlos”, fue lo que dijo Shakira.

Cabe resaltar que hace dos semanas el progenitor de Shakira estuvo hospitalizado. “El padre de la cantante, William Mebarak Chadid, se encuentra hospitalizado en la clínica Teknon-Quirón de Barcelona. Los detalles sobre su estado de salud son de carácter reservado, por lo que la familia pide respeto en estos momentos a la espera de ver su evolución”, fue lo expresado en el comunicado emitido por el gabinete de comunicación de la artista.

Luego se conoció que su estado de salud era estable y la misma cantante compartió a través de sus redes un video donde estaba ayudándole a su padre a hacer ejercicios en sus piernas y celebrando que él mismo podía realizarlos.

En la publicación se escucha cuando la cantante hace un conteo mientras ayuda a su padre a sostener las piernas y luego las suelta y le dice: “levanta las piernas”, a lo que el señor Mebarak responde levantándolas.

Shakira se ve muy entusiasmada mientras dice “mira, mira, miraaaa” y alza sus brazos y su mirada hacia el cielo diciendo: “Oh yeah, oh yeah, that’s what I’m talking about sr” y besa los pies de su padre.

Por su parte, el médico que está pendiente de la salud del progenitor de la cantante suelta una sonrisa y dice “qué bárbaro”.

El video cuenta con más de 3 millones de likes y más de 50 mil comentarios de muchos seguidores que se alegran por la recuperación del papá de la artista.

“Dios obrando ❤️”, “Shaki eres la mejor”, “El amor en su máxima expresión ❤️”, “Qué mujer maravillosa”, “Vamos señor Mebarak, sí se puede”.

Shakira y Gerard Piqué vivieron crudo momento entre lágrimas; revelan detalles de su última despedida

Según información que reveló el medio Look, supuestamente, el día que todo quedó arreglado entre la artista pop y el deportista no fue fácil. Los detalles que salieron a la luz señalaron que para ninguno fue sencillo vivir esta situación, por lo que decidieron apartarse de sus abogados y darse unos minutos más privados en la cocina de la casa en la que compartieron por muchos años.

En las declaraciones se puntualizó que Shakira y Gerard fueron a esta habitación de la vivienda y ahí fue cuando el español no logró contener las lágrimas y rompió en llanto. “Fue únicamente en la cocina, el momento justo en que Shakira consuela a Gerard. La artista terminó consolándole durante unos minutos en los que permanecieron a solas y sin injerencias externas con un sentido abrazo”, dijo la revista.