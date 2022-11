Video | La Liendra dejó ver su lado menos amable con una niña en Bogotá

A La Liendra no le duele un dedo cuando se trata de decir lo que piensa y lo que siente, sea bueno, malo o polémico, pues esa es la esencia de su contenido en las redes sociales, que lo ha hecho uno de los jóvenes más adinerados del país y uno de los rostros más relevantes de Instagram en Colombia y Latinoamérica, siendo reconocido en varios países por sus videos cómicos y hasta grotescos.

Aun así, La Liendra sigue siendo muy viral y eso gracias a que es uno de los influencers más activos dentro del mundo de los creadores de contenido, pues sus historias siempre tienen algo que ver y casi siempre son clips con anécdotas que le acaban de suceder al pereirano, quien siempre termina metido en unos embrollos dignos de novela mexicana.

Esta vez La Liendra terminó generando polémica por lo que le sucedió en el vuelo que tomó entre Medellín y Bogotá, donde tuvo que compartir fila con una madre y su hija de cinco años, aproximadamente, quienes le hicieron el trayecto casi que imposible de soportar al influencer, pues se dio uno de los tantos momentos más álgidos que pueden suceder a la hora de criar a los hijos.

Según contó el pereirano, la niña en cuestión empezó a hacer un berrinche de padre y Señor nuestro en pleno vuelo, donde ninguno de los tres podía pararse o hacer algo para evitarlo. Dicha pequeña habría empezado a subir el tono de su voz contra su madre, gritándole, llorando y hasta golpeándola, todo sin ningún atisbo de corrección por parte de la mujer, lo que indignó aún más al creador de contenido, quien solo contaba los segundos para bajarse del avión y poder dejar atrás tal momento tan desastroso.

El influencer quedó “odiando” a la niña y muy aterrado con la reacción de la mamá, que incluso lo hizo reflexionar sobre su propia crianza, donde no faltaron las “pelas” y los castigos con contacto físico, que él mismo agradece y dice que son pertinentes para las nuevas generaciones, que según el hecho que él tuvo que presenciar, no tienen ningún tipo de concepto sobre la autoridad.

“Bueno liendritas, llegamos ya a Bogotá, y les cuento que ¿escuchan a una niña por allá llorando? Es la niña y la bebé que he odiado más en mi vida. O sea, porque esa niña tenía cinco añitos, o sin se los juro que teníamos problemas, se los juro. Me tocó al lado de una niña que le pegaba a la mamá, y tras eso que le pegaba a la mamá le decía ‘Cállese, tonto, tonta’. Y yo ¡uy parce!, ¡uy qué estrés!, ¿qué es esto?... Gracias madrecita mía por haberme pegado y darme madera, por haberme enseñado a respetarte, porque siento que hoy en día los niños le están pegando a la mamá y lo están permitiendo. Yo agradezco que soy de la generación que le dieron madera para que aprendiera a respetar a los mayores. Así que, llegamos a Bogotá y ya tuve mi primera pelea con una niña de cuatro años, si no es porque no es mía la acabo, la noqueo”, declaró el creador de contenido en sus historias de Instagram, recopiladas por la cuenta En la movida.

Algunos cibernautas que vieron el video de La Liendra se solidarizaron con él y hasta lo apoyaron, dejando claro que ese tipo de situaciones no se deberían presentar y que el pereirano está en lo correcto.

“Menos mal liendrita, y agradece a tu mamá por haberte criado con buenos modales👏❤️”. “Pues la verdad hasta yo sentiría rabia que una niña insultara a la mamá, le presto la correa para que le dé duro, no joda”, son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales.