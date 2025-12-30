Loterías

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del martes 30 de diciembre de 2025

Esta lotería juega todos los días y es transmitida por el Canal 1.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Loterías
31 de diciembre de 2025, 3:59 a. m.
La jornada dominical cerró con el sorteo del Super Astro Luna del 7 de septiembre, donde se conoció la fórmula que definió a los afortunados de la noche.
La jornada dominical cerró con el sorteo del Super Astro Luna del 7 de septiembre, donde se conoció la fórmula que definió a los afortunados de la noche. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty - Super Astro

En la noche del martes 30 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo 7984 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial, que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 0631, con el signo Escorpio.

YouTube video U4NEVhrxPUY thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 29 de diciembre de 2025: número 0771, con el signo Piscis.
  • Sorteo del 28 de diciembre de 2025: número 6579, con el signo Tauro.
  • Sorteo del 27 de diciembre de 2025: número 4043, con el signo Libra.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este miércoles, 31 de diciembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Gente

Walter Mercado: los rituales de Año Nuevo para los 12 signos del zodiaco

Mundo

¿Su peso le costó la vida? Revelan la causa de la muerte del hombre más gordo del mundo a sus 41 años, Juan Pedro Franco

Gente

Los cinco signos del horóscopo chino que se llevarían el premio gordo de la lotería en 2026

Gente

Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 31 de diciembre; fin de año trae fortuna

Gente

Esposa de Luis Díaz presumió su barriguita en costoso vestido y se robó miradas en redes sociales

Gente

Murió la periodista Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy: esta es la enfermedad que padeció

Gente

Alina Lozano reveló si mantiene a Jim Velásquez y destapó la verdad de su relación

Loterías

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este lunes 29 de diciembre de 2025

Loterías

Super Astro Luna: resultados del sorteo del 28 de diciembre y ganadores oficiales

Loterías

Ganadores de Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este sábado 27 de diciembre

Super Astro Luna: resultados del sorteo del 28 de diciembre y ganadores oficiales

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna paga hasta 42.000 veces lo apostado, solo para aquella persona que acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.

El sistema de juego es muy sencillo:

  • Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.
  • Selección del signo: A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.

Más de Gente

Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre, que dejó un resultado definitivo.

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del martes 30 de diciembre de 2025

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo.

Walter Mercado: los rituales de Año Nuevo para los 12 signos del zodiaco

Juan Pedro Franco, Récord Guiness 2017

¿Su peso le costó la vida? Revelan la causa de la muerte del hombre más gordo del mundo a sus 41 años, Juan Pedro Franco

Horóscopo

Los cinco signos del horóscopo chino que se llevarían el premio gordo de la lotería en 2026

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.

Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 31 de diciembre; fin de año trae fortuna

Luis Díaz y Geraldine Ponce celebran la llegada de su tercer hijo con amor y emoción en esta Navidad.

Esposa de Luis Díaz presumió su barriguita en costoso vestido y se robó miradas en redes sociales

Tatiana Schlossberg

Murió la periodista Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy: esta es la enfermedad que padeció

La pareja finalmente contrajo matrimonio después de varios meses de relación.

Alina Lozano reveló si mantiene a Jim Velásquez y destapó la verdad de su relación

Metodo 360 para lograr objetivos en el 2026

El “Método 360” para 2026: La guía definitiva para reiniciar su vida entre rituales, ahorro y bienestar

La Justicia definió en las últimas horas, imponer un millonario embargo para Matías Morla y las hermanas de Diego Armando Maradona.

El millonario embargo de 1,36 millones de dólares que sacude a la familia de Maradona: justicia confirma cargos por fraude

Noticias Destacadas