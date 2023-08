Tatán Mejía recibió un “regalazo” por parte de su suegro, ¿qué le dio?

Tatán Mejía es una de las celebridades más queridas en el país, no solo por su gran talento y destreza en las motos mientras vuela por los aires haciendo toda clase de piruetas, sino gracias a sus participaciones en diversos realities como La isla de los famosos y MasterChef Celebrity , donde demostró tener una personalidad relajada, sincera, divertida y muy competitiva, sin dejar nunca su caballerosidad y galantería.

Pero esta vez no fue ninguno de ellos el que protagonizó uno de los momentos más emotivos y memorables de la vida del deportista durante los últimos días. Se trata del suegro de Mejía, don Ramiro Restrepo, quien le hizo un regalo inigualable al motocrosista en su visita a los famosos en su casa campestre, donde muy emocionado le mostró una creación inspirada en el manizalita.

“La alegoría es la siguiente: es la vida de Tatán dentro de su concepción de vida artística y de espectáculo, que es la moto que jugó en una parte importante de su vida, y el casco, que simboliza el proyecto de vida que él realizó”, relató don Ramiro explicando la pintura en acrílico sobre lienzo que aún no saben dónde ubicar, pero de lejos ha sido uno de los mejores obsequios que el deportista ha recibido en toda su vida.

La discusión de Macarena

“Tú me dijiste que no te volviera a acompañar y heriste mis sentimientos”, dice Tatán mientras graba con su celular la reacción de Macarena, quien está muy concentrada en sus actividades recreativas. “Pues tú también heriste mis sentimientos porque me dijiste que ya era hora de dormir en mi cuarto”, le responde la pequeña parando de hacer sus manualidades y mirando fijamente a su padre con toda la convicción del caso.