“Te voy a hacer vudú”: esta es la parodia que le hicieron a la canción de Shakira sobre Piqué

Shakira y su nueva canción BZRP Music Session #53 junto al argentino Bizarrap sigue dando de qué hablar y esta vez no solo por el éxito que ha sido en las plataformas digitales. Y es que, no se quedó con nada, por lo que decidió ‘tirarle’ a Piqué de frente, con un juego de palabras que terminan mencionando el apellido del catalán en diversas ocasiones, siempre dejando claro que ella es “mucha mujer” para él, quien la habría dejado más mal de lo que los medios y la prensa sensacionalista alguna vez informaron.

Pues bien, la ‘tiradera’ de la barranquillera con el compositor argentino sigue rompiendo topes, apenas once horas después de haber sido lanzada al público llevaba 25 millones de visualizaciones, poco a poco fue aumentando el número de visitas, al punto de que un día después ya sobrepasó los 70 millones.

Cada parte de la letra de la canción, aunque hasta el momento no se sabe realmente quiénes fueron los compositores, desataron toda una ola de comentarios y reacciones de famosos, influencers, futbolistas, periodistas y personas del común que no se resistieron a dar su opinión al respecto.

A estas reacciones se suma la más reciente parodia realizada al éxito musical, que ha llamado la atención de los internautas, en la que agregan burlescos mensajes en contra del exfutbolista y su nueva novia, Clara Chía.

Se trata de la versión hecha por el programa de humor de TV3, Polònia, donde se puede ver a la actriz Eva Ortega caracterizando a Shakira, con toda la estética de BZRP Music Session #53, que se ha convertido en el tema más viral en redes sociales.

“Para tipos como tú. Mi amor, se acabó el rencor, pero tu novia es baja como un tapón. Es la hora de la compasión, aunque si ves a mi suegra, que se coma un mojón. Oye, ‘Geri’, voy de buenas. Creo que alguien te pinchó las ruedas. Una loba como yo hace bueno a Tebas”, se escucha en el video de la parodia.

La parte de la canción que más ha llamado la atención es donde aparece la actriz pinchando un muñeco de vudú, exagerando la molestia de Shakira con Piqué.

“Una loba como yo usa un muñeco de vudú. Te voy a hacer vudú. Hay que estar en contacto. Me acercaré y con tu carita haré Kung-fu. Del amor al odio hay un paso, pronto en ‘Crims’ verás nuestro caso. Cero rencor bebé, pero te aviso que Rosa Peral a mi lado es un partidazo. No sé ni qué es lo que te pasó que has cambiado a todo un Cinco Jotas por las Ruffles Jamón Jamón“, canta la parodia sobre el famoso Twingo y el Casio. “Yo soy Gila, ella es José Mota. Tiene nombre de persona fina. Si como chía, me entran ‘cagarrinas’”.

Las comparaciones entre Shakira (Ferrari) y Clara Chía (Twingo) continúan en redes sociales. - Foto: Montaje con fotos de: YouTube Bizarrap/Instagram A.P.I./ Vehículos: Getty Images.

¿Qué significa Twingo? Estas son otras preguntas que hacen los colombianos en Google por la nueva canción de Shakira

¿Qué es lo más buscado por los colombianos tras la nueva canción de Shakira?

De acuerdo con el informe de Google, Colombia fue el cuarto país del mundo con más búsquedas sobre Shakira en los últimos siete días, las siguientes son las consultas más populares en el buscador que realizaron los colombianos.

¿Cuáles fueron las preguntas más populares sobre el Twingo?

La Secretaría de Movilidad de Bogotá utilizó las frases de la colombiana Shakira para impulsar su campaña contra los mal parqueados. - Foto: Getty / Montaje Semana

¿Cuáles fueron las preguntas más populares sobre Casio?