Tras fiesta con ‘happy brownie’ y alcohol, una joven quedó en coma; aquí su historia

Cada vez son más los jóvenes que acuden a TikTok para dar testimonio de sus experiencias, incluso en relación con el consumo de drogas, como la marihuana, que los últimos días ha suscitado debate en Colombia, debido a que la Cámara de Representantes aprobó su regulación en segundo debate.

Ali, una tiktoker, contó a sus seguidores el efecto que generó en ella haber comido un happy brownie, es decir, brownie con marihuana. Tan mal le fue, que estuvo hospitalizada. Pero eso no es lo peor, el equipo del centro médico donde fue trasladada incluso tuvo que reanimarla, comentó.

En su relato, Ali dijo que cambió el lugar de su residencia y que, con motivo de su mudanza, sus vecinos le prepararon una fiesta de bienvenida, a la que llegó luego de haberse comido un happy brownie. Su equivocación, aseguró, fue habérselo comido completo tratándose de su primera vez. Pero quizá no fue solo eso, sino haberle mezclado con bebidas alcohólicas.

“Nadie me avisó que no se comía completo la primera vez y no sé cómo llegué a la fiesta”, contó Ali. Y agregó que en el lugar donde departió con sus amigos, ingirió mucho licor.

Al otro día, ya en su casa, no dejó de vomitar, síntoma de intoxicación que confundió con el de guayabo. Eso sí, pidió a su madre que por favor le comprara un suero para evitar deshidratarse. Sin embargo, de vuelta de la farmacia, su progenitora encontró una sorpresa. Ali estaba junto a la cama, botando sangre por su boca, razón por la que fue trasladada a un hospital.

“Me atendieron, pero resulta que llegué muerta. Me dieron electroshocks en el pecho para resucitarme”, confesó la tiktoker a sus seguidores.

Pero no se detuvo ahí. Ali narró que estuvo hospitalizada durante cinco días, producto de la intoxicación: “Estuve intubada y con pañal por cinco días porque me dio un derrame cerebral”.

Aunque el TikTok terminó con las risas de Ali, quien agregó que su mamá demandó a sus amigos por lo ocurrido, dado que ella era menor de edad, pudo ser peor; así lo expresaron algunos de los usuarios que vieron el video, aunque otros también tomaron con burla lo narrado e incluso le pidieron el contacto de quien le vendió el brownie.

Congresista confiesa que lleva 25 años fumando marihuana

En medio de la sesión plenaria de la Cámara de Representantes de este martes, el congresista Daniel Carvalho admitió algo inesperado, que desde “hace 25 años” fuma marihuana y, contrario a lo que piensan algunos sectores, defendió el consumo de la hierba.

“Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, de dos maestrías con las mejores notas, ser buen hijo, buen amigo, buen profesional y ser tres veces elegido, por votación popular, a diferentes cargos”, afirmó el congresista, elegido con el aval del partido Verde Oxígeno, pero independiente.

La confesión del legislador, la cual sorprendió a varios de sus colegas, se dio en medio del segundo debate del proyecto de acto legislativo que regula el consumo del cannabis en adultos y que presentó un grupo de congresistas de diferentes fuerzas políticas.

Carvalho aseguró que “la semana pasada, como cada año, me hice 18 exámenes médicos. El doctor los revisó y me dijo que estaba muy bien. Me dijo que tenía que bajarle a la sal, al azúcar, al café y al cigarrillo. Yo le pregunté: ¿y la marihuana?, y me dijo: ‘Tranquilo’”.

En contra del representante a la Cámara, se expresaron congresistas como María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, planteando que “promover el consumo de marihuana es degradación”.