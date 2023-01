¿Una doctora que ayuda a los pacientes a morir? Esta es la historia detrás de nueva serie de televisión

A la pantalla de Sony Channel llegan las series Mary Kills People, New Amsterdam, Grey’s Anatomy y Station 19.

Sony Channel lanzó una nueva serie que recoge lo mejor del drama médico: Mary Kills People, una producción canadiense de los mismos creadores de la exitosa Dexter.

Esta producción, que se transmite por Sony Channel, recoge la historia de la doctora Mary Harris, quien de día trabaja en el departamento de emergencias del hospital general de Eden y tiene un negocio paralelo bastante particular: ser consejera de final de vida junto a su compañero, Des.

Mary es una madre soltera con exceso de trabajo y médica de urgencias, quien también trabaja como un ángel clandestino de la muerte. Y además se mantiene fuera de la ley para realizar muertes ilegales y asistidas a pacientes que quieren morir en sus propios términos.

Entonces, junto a sus compañero Des, brinda suicidio asistido. Sin embargo, sus vidas se complican cuando la policía comienza a investigarlos.

La serie es protagonizada por la canadiense Caroline Dhavernas, quien comenzó su carrera a los ocho años, doblando voces para producciones televisivas como Babar. A los doce años inició su carrera como actriz, debutando en la película Comme un Voleur.

La serie se emite todos los lunes a las 8:55 p.m.

Más series sobre dramas médicos

Sony Channel le apostará este año a los dramas médicos. Además de Mary Kills People, el canal emitirá la historia del New Amsterdam —los lunes a las 8 de la noche— el hospital público más antiguo de Estados Unidos y su peculiar director médico.

El doctor Max se propone acabar con la burocracia y brindar una atención excepcional a los pacientes (Photo by: Francisco Roman/NBC) - Foto: Francisco Roman/NBC

“¿Cómo puedo ayudar?”, esa es la pregunta del nuevo director médico del New Ámsterdam si las personas se lo encuentra de frente. Así, New Amsterdam se adentra en la vida del doctor Max Goodwin, quien está dispuesto a romper las reglas para curar el sistema en el hospital público más antiguo de EE. UU. En definitiva, no es un doctor promedio.

Brillante y encantador, el doctor Max se propone acabar con la burocracia y brindar una atención excepcional a los pacientes. Suena sencillo, sin embargo enfrentará todo un sistema que acepta más fácil un “no” por respuesta.

Se emite cada lunes, a las 8:00 p.m.

Vuelve Grey’s Anatomy

Además, a Sony Channel llegará Grey’s Anatomy y Station 19 en sus nuevas temporadas.

El equipo de Station 19 entra en acción cuando un violento tornado arrasa Seattle. En medio del caos, el equipo hace un descubrimiento impactante enterrado debajo de un árbol, y los instintos de primeros auxilios de Travis se ponen en marcha en un evento político.

Se trata de la segunda serie derivada de Grey’s Anatomy. Ambientada en Seattle, la producción se centra en las vidas de las mujeres y hombres en el departamento de bomberos de Seattle Fire estación 19. La serie es producida por Shondaland y ABC Signature.

Station 19 comenzó a emitirse el 22 de marzo de 2018, y estuvo programada para 10 episodios inicialmente.

La cita es todos los martes a las 8:50 p.m.

Como se recordará, Grey’s Anatomy es una serie de televisión de drama médico estadounidense creada por Shonda Rhimes y producida por ABC Signature, Shondaland y Entertainment One Television para la American Broadcasting Company, la cual se estrenó el 27 de marzo de 2005.

Nuevos residentes llegan al Grey Sloan Memorial Hospital. Además, durante la temporada habrá más regresos como el de Jesse Williams, en su papel de Jackson Avery. (ABC/Liliane Lathan) - Foto: ABC

La serie se centra en la vida de los cirujanos internos, residentes y especialistas a medida de que se convierten en médicos cirujanos experimentados mientras tratan de equilibrar sus relaciones personales y profesionales. El título es una alusión a Gray’s Anatomy, un libro de texto clásico sobre anatomía humana publicado por primera vez en 1858 en Londres y escrito por Henry Gray.

La popular serie está a punto de cumplir dos décadas en la pantalla y como todo en la vida, es momento de renovarse: nuevos residentes llegan al Grey Sloan Memorial Hospital. Además, durante la temporada habrá más regresos como el de Jesse Williams en su papel de Jackson Avery.

Este nuevo ciclo trae un panorama complejo. Tras el cierre del programa de residencias en el hospital y de la renuncia de varios médicos, Meredith Grey es seleccionada como jefa interina de cirugía. El Grey Sloan Memorial Hospital está ahora en ruinas, así que Meredith y el equipo de doctores dependen unos de otros más que nunca para poder recuperarlo.

Se emite todos los martes a las 8:00 p.m.

En Directv, Sony Channel puede verse en los canales 208 y 1208.