La modelo colombiana reveló detalles que la gente no conoce de ella.

Valerie Domínguez reveló cuál es el alimento que no consume para mantener su figura

La presentadora, modelo y actriz Valerie Domínguez reveló algunos aspectos de su vida personal.

En entrevista con la revista 15 Minutos, Domínguez mencionó que considera que hay algunas cosas que sus fanáticos desconocen de ella; en medio de sus confesiones, la modelo reveló su gran amor y afición por el mundo fitness.

Valerie mencionó algunos de sus hábitos alimenticios y deportivos, resaltando que su deporte favorito es el boxeo, tal y como lo ha demostrado por medio de su cuenta de Instagram. Además, contó que tiene sumo cuidado con lo que consume, pero no realiza ningún tipo de dieta.

También comentó que no se priva de comer ningún tipo de alimento, pero recalcó que no consume carne de cerdo o algún producto derivado de ese animal.

Domínguez aseveró ser “radical con ese tema”. Cabe mencionar que no brindó las razones por las cuales no consume ese producto. Cuando fue indagada acerca de sus capacidades culinarias, reveló que su fuerte son los postres y que es lo que más elogian sus invitados cuando la visitan en casa.

Esposo de Valerie Domínguez tiene un noble gesto con ella

Valerie Domínguez y Juan David Echeverri son una de las parejas más queridas de la farándula colombiana. Ambos comparten por medio de sus redes sociales los bellos e intensos momentos que comparten como familia y junto a su primogénito Thiago.

Recientemente, por medio de sus publicaciones, compartieron un momento en el que como pareja decidieron darse gusto con un dulce que se ha puesto de modo en la capital del país; además en medio de suplir el antojo se pudo evidenciar el noble gesto que tuvo Juan David con su esposa al intercambiar zapatos con ella. Gracias al gesto de su esposo, Domínguez logró descansar un poco de sus pies, pues llevaba unos tacones de casi 12 centímetros.

La fotografía fue compartida por Valerie, en medio de su cuenta de Instagram, en la que destacó que un noble gesto de parte de los hombres con su pareja no les hará perder su masculinidad. “Dime que tu hombre no tiene masculinidad débil sin decirme que tu hombre no tiene masculinidad débil. Ps: quédate con alguien que cuando te duelan los pies te cambie de zapatos sin importar nada! TE AMO!! Eres mi parche favorito!!!”, escribió la exreina de belleza en el el pie de foto.

Otras personalidades del entretenimiento como Xilena Aicardi, Javier Jattin, Isabel Estrada, Natalia Reyes, entre otros, expresaron sus opiniones tras la publicación de la actriz y por medio emoticones de carcajadas dejaron plasmado su comentario.

Estos fueron algunos de los comentarios de lo seguidores de la actriz. “No había visto esto, atesóralo, que gesto tan divino”; “Voy a ver si el mío hace lo mismo por mí”; “Que vivan las nuevas masculinidades”; “Divinos, me encantan, Dios guarde ese amor por siempre”; “Amé la fotografía aun sin leer el contenido”; “Él con tacones, ella con chanclas, siguen estando a la misma altura”; “Perdón, pero le quedaron divinos”, entre otros.