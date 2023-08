Vendedora ambulante sorprendió con buena cifra que gana trabajando solo tres horas diarias; le va mejor que a muchos

Las redes sociales son las plataformas perfectas para mostrar a personajes que sin ellas sería muy difícil que se hagan conocer, tal como le está sucediendo a una usuaria que se hace llamar Karol Aldana, quien a simple vista es una joven bogotana como muchas que emprende día a día la ardua tarea de conseguir su dinero para subsistir, pero que gracias a varios videos que ha publicado, se ha convertido en toda una celebridad gracias a su modo de trabajar.

Tal como hacen miles de personas en las grandes ciudades del país, Karol usa los buses como el escenario perfecto para conseguirse el pan de cada día. A través de la venta de artículos varios, Aldana logra hacerse con una ganancia neta que muchos ni siquiera logran obtener con trabajos estables y formales donde incluso obtienen prestaciones sociales. Esto lo dejó ella misma en evidencia con un video en TikTok.

Karol Aldana. | Foto: Foto: Tik Tok @karolaldana02.

En uno de sus videos, a petición de sus más de 2.700 seguidores, reveló cuánto dinero puede llegar a ganar subiéndose a vender en los buses, sin especificar los productos que ofrece. En dicho video, que ya se ha vuelto viral en TikTok y otras plataformas digitales. Ella va mostrando cuántos billetes va recibiendo mientras se sube y se baja de diferentes vehículos, que tampoco menciona desde dónde los aborda y dónde los desembarca.

“En el primer carro me vendí $20.000 pesos, les voy a mostrar el serial para que no digan que de pronto estoy utilizando otros billetes o algo así… Y en el segundo carro me vendí $40.000 pesos”, relata Karol en su video, mostrando los billetes que supuestamente ha logrado obtener gracias a sus ventas en los buses. Luego, más avanzado el clip, Aldana muestra que en los dos autos que siguieron logró obtener $40.000 pesos adicionales.

Karol Aldana, vendedora ambulante. | Foto: Foto: Tik Tok @karolaldana02.

“En total tengo $100.000, esto es lo que me puedo llegar a hacer, como les venía diciendo, a veces me puedo hacer más, a veces menos. Hoy solo fueron cuatro carros”, declaró la joven bogotana, quien solo habría trabajado entre las 9:00 a.m., y las 12 p.m., siendo tres horas las necesarias para ganarse este momento, que para muchos es considerable haciendo la relación entre horas trabajadas y ganancias.

Esto ha sido algo que muchos de los usuarios no han podido creer y otros por su parte lo han tomado como ejemplo para asegurar que el sistema laboral del país necesita una reestructuración sustancial, pues no creen justo que personas ganen de manera informal este tipo de montos salariales cuando otras, que incluso tienen descuentos de impuestos, no pueden lograr disfrutar.

Karol Aldana, muestra parte del dinero que gana en 3 horas de trabajo. | Foto: Foto: Tik Tok @karolaldana02.

“Todo eso es mentira… Nada más para conseguir seguidores… No coman cuento… ¿¿¿por qué no dice qué vende??? Porque es mentira”, “o sea, se ganó 100 mil o vendió 100 mil, son cosas diferentes, yo puedo vender 100 mil pero mis ganancias son 30 o 20″, “ganas mas que yo 😂, dime qué vendes, quiero intentarlo”, “Ay amiga, cuéntanos qué vendes jajaja”, “y que lindo que compartas la forma en que lo haces y muestres que es posible salir adelante”, son algunos de los mensajes que le dejan a Aldana en su publicación, que incluso ella ha podido responder.