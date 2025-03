Vicky Berrío olió a Yaya Muñoz, tras salir de ‘La casa de los famosos’, y destapó verdad de cruce que hubo en el posicionamiento

Sin embargo, Melissa Gate la frenó y afirmó que tenía mal aliento, por lo que se tapó la nariz y lanzó comentarios ácidos, puntualizando que no soportaba el olor. La ibaguereña no se contuvo y también respondió, asegurando que la paisa apestaba completamente por lo que tenía en el corazón.

Vicky Berrío reveló si es verdad que Yaya Muñoz olía mal

Como suele suceder, Yaya Muñoz fue invitada al After show de La casa de los famosos 2 , donde conversó con Karen Sevillano y Vicky Berrío. La famosa habló desde su perspectiva y respondió a algunas de las preguntas que le hicieron las presentadoras.

Vicky Berrío, con su particular humor, le pidió a Yaya que le soplara el ojo, buscando saber si era cierto que tenía mal olor en la boca.

“Siguiente pregunta. Yo quiero que me soples un ojo, por favor ”, dijo, a lo que la eliminada hizo caso. Allí fue cuando la comediante reaccionó y destapó: “ Pero no tiene mal aliento… ”

A esto, Muñoz tomó la palabra y solicitó, entre risas, que se le avisara si su aliento no era el mejor: “Si lo tengo, dígamelo. No, no, no”.