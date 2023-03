Vidente pronosticó los triunfos que conseguirá Karol G y habló sobre su relación con Anuel

La artista colombiana Karol G está en el mejor momento de su carrera. Si el 2022 tuvo grandes momentos, como sus presentaciones en Coachella y Tomorrowland, el 2023 no se ha quedado atrás y trajo consigo el lanzamiento de su nuevo álbum, Mañana será bonito.

Como parte de este trabajo, la Bichota presentó junto a Shakira el tema TGQ, el cual ha sido tendencia y dejó claro por qué son dos de las artistas más importantes no solo en Colombia sino también en la escena musical mundial.

Aunque pareciera que ya lo ha conseguido todo, para Karol G no hay límites, y ahora la astrología respaldaría esta visión. El pasado 23 de febrero, la tarotista Vieira Vidente se atrevió a vaticinar lo que prepara el futuro para la Bichota y sus resultados apuntaron a un destino bastante prometedor.

En su lectura, la vidente indicó que Karol G tiene la carta del Sol brillando a su lado derecho, lo que se interpreta como una señal de que seguirá alcanzado grandes proezas.

Las colombianas Shakira y Karol G lanzaron una canción juntas. - Foto: Universal Music

“Esta mujer está on fire. La colaboración que hizo con Shakira le ha permitido ascender un paso más en su carrera profesional”, resaltó Vieira Vidente. “Definitivamente, esta mujer tiene aún mucho por demostrarle al mundo de lo que está hecha”, anotó.

Sus pronósticos no fueron para nada reservados. De acuerdo con la lectura de la tarotista, Karol G hará una colaboración musical con Rihanna, una artista a quien ella admira. “Esa canción, mis amores, será tan buena o quizás mejor que la que hizo con Shakira”, comentó la vidente.

La colaboración con Rihanna ya sería un logro para la historia. De hecho, no estaría tan lejos de ello, pues ya colaboró con Shakira. Vale recordar que la barranquillera grabó junto a la icónica artista de Barbados el éxito Can’t Remember to Forget You, lanzado en 2014.

Según la vidente, Karol G lanzaría una colaboración con Rihanna. - Foto: Getty Images for The Latin Recor

Ahora, aquí surge otra conexión interesante. Rihanna viene de ser la estrella encargada del show de medio tiempo del Super Bowl LVII. Según Vieira Vidente, los organizadores del evento ya tendrían su mirada puesta sobre Karol G, por lo que dentro de sus predicciones figura la escena de la Bichota interpretando sus canciones en la icónica cita que paraliza al mundo del deporte y del espectáculo cada año.

Sin embargo, no todo fue color de rosas. En su lectura del tarot, la vidente dominicana apuntó que Karol G no ha podido olvidar a Anuel AA, su expareja. Vale recordar que el rapero ya se separó de Yailin.

Karol G y Anuel AA tuvieron una relación por más de dos años. - Foto: Instagram: @karolg

Anuel AA se burló de Karol G y Shakira y fanáticos lo tildaron de descarado

Recientemente, Anuel AA decidió hacer un posteo bastante sarcástico en su cuenta de Instagram, donde enfatizó en una parte de la canción de Shakira con BZRP: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, pero dirigido hacia los hombres.

“Los hombres no lloran, los hombres facturan 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️😂🤣😭💴💶💷💸💰#MasRicaQueAyer #Rompecorazones 💔🔜”, fue el mensaje en tono de burla que el hombre dejó en su último post. Además de dejarse ver feliz y con sus joyas, también se burló de la barranquillera y de Karol G.

El rapero, a diferencia de otras publicaciones, dejó abiertos los comentarios con el objetivo de que hubiera bastantes interacciones, algo que le salió como quería. Estos fueron algunas de las opiniones más llamativas:

“Ponte a facturar para pagar pensiones jajajajaja por cierto deja de escribirle, mijo; que ella de lejos no ve”, “Tienes que hablar de una mujer para que escuchen tu música sino nadie, pero nadie te paraba bola brrrrr”, “Con 3 hijos con diferente mujer no creo que Karol te tire un DM”, “Las facturas te las están pasando a ti Yailin, Melissa, y Astrid…..buajajajjajaja”, “Entendí que no es culpa de @karolg que te critiquen, ella solo hace música, perdón te salpique”, “Cómo siempre pegado de la fama de Karol g”.