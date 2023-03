Video: a Sofía Vergara la confunden con su sobrina y ya no lo soporta más

Sofía Vergara es una de las celebridades más famosas del mundo y una de las favoritas en Hollywood, pues no hay fiesta donde no la inviten y siempre deslumbra con su belleza y su personalidad particular, propia de una fiel representante de la cultura colombiana. Sin embargo, hay una mujer que está usurpando su lugar y esto ya tiene a la barranquillera con los pelos de punta.

Se trata de su sobrina Claudia Vergara, quien se ha visto en las redes sociales de la actriz en infinidad de ocasiones donde las dos han compartido celebraciones familiares, vacaciones y hasta sets de grabación cumpliendo con sus apretadas agendas laborales, pues tanto la actriz, como la socialité son dos de las mujeres más apetecidas por las marcas estadounidenses.

Claudia y Sofía Vergara. - Foto: Foto: Instagram @thevergarafamily.

Sin embargo, esta cercanía ya está pasando factura, pues ha sido tanta la complicidad que muchos empiezan a verlas de forma muy similar y hasta llegan al punto de decir que se parecen físicamente, asunto que siempre queda al escrutinio de cada quien. Lo peor del caso es que no solo los fans de la barranquillera la confunden con la joven, su equipo de trabajo ya está empezando a decirle “Sofía” a Claudia cuando necesitan a la artista para alguna performance y a ‘La Toti’ le dicen “Clau” como si se tratara de cualquier mortal.

Todo esto se pudo ver en el último clip que publicó la colombiana en su perfil oficial de Instagram, donde la barranquillera hace gala de todo su talento para la comedia y cómo corporalmente y con sus gestos faciales logra transmitir su frustración y rabia cuando Claudia usurpa su lugar, pues ella también hace de las suyas para que se dé esta situación.

En el último clip que publicó Sofía Vergara en su perfil oficial de Instagram, la barranquillera hace gala de todo su talento para la comedia y cómo corporalmente y con sus gestos faciales logra transmitir su frustración y rabia cuando Claudia usurpa su lugar, - Foto: Foto: Instagram @sofiavergara.

“Claudia you’re so lucky 😜” (“Claudia, tienes mucha suerte”), escribió Sofía en su publicación, que ya cuenta con más de 17 mil likes y una infinidad de comentarios donde la barranquillera ha podido ver una luz de esperanza para este problema, pues varios cibernautas atinaron a decir que Claudia no se parece a ella en lo absoluto, dándole la razón a la actriz, sino que la joven viene teniendo un parecido a otra luminaria de Hollywood y ganadora del Óscar: Lady Gaga.

“Nada que ver, Sofía, ustedes no se parecen en nada, lo único que son familia. Ella se parece a Lady Gaga, sorry 🤷‍♀️ pero es la verdad!!! Sofía tú eres muy linda 😍”, “Si la sobrina se peinara diferente que Sofía, no se parecería para nada. Solo en el peinado se parecen”, “No se parece en nada a Sofía, ¿quién es la muchacha?”, “Pero si no se parecen🤷🏾‍♀️ ella es más parecida a Lady Gaga”, son algunos de los mensajes que Sofía amó y aún se pueden leer en la publicación.

Aunque Sofía solamente está al aire con el reality estadounidense America’s Got Talent, ella siempre está vigente en todo lo que tiene que ver con la movida de Hollywood y prueba de ello fue la invitación que recibió junto a su esposo, el actor Joe Manganiello, al After Party de los premios Óscar que siempre organiza Vanity Fair, siendo una de las fiestas más exclusivas en el marco de la temporada de premios.

A la fiesta, Sofía asistió con una creación de la diseñadora libanesa Reem Acra, que engalanó la escultural figura de Vergara con un ‘strapless’ entallado con bordados arabescos dorados, que bajaban en una silueta sirena muy sutil que dejaba a su paso una semicola vaporosa que la colombiana manejó a la perfección.

La actriz colombiana Sofía Vergara. - Foto: Foto: Instagram @sofiavergara.

En la celebración, la colombiana compartió con actores como Matt Boomer, Sarah Paulson, Gigi Hadid, La Roca, Justin Bieber, Billie Eilish, Cardi B y la mayoría de los nominados y ganadores de la última entrega de los Premios Óscar, ceremonia donde la cinta Everything, Everywhere, All At Once se llevó los galardones más importantes.