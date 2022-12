Video | Aida Victoria Merlano se desahogó y respondió si ya superó a Yeferson Cossio

Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio, dos de los influenciadores más reconocidos de Colombia, tuvieron un pequeño romance a mediados de este año. Sin embargo, las cosas no terminaron de la mejor manera y decidieron alejarse de mutuo acuerdo.

Mediante su cuenta personal de Instagram, la creadora de contenidos habilitó la caja de interrogantes para interactuar un poco con todos sus seguidores, quienes le preguntaron si todavía estaba interesada en el antioqueño.

La barranquillera no tuvo ningún tipo de problema en responder esas inquietudes y puntualizó que nunca ha buscado a una expareja después de que terminaron su vínculo amoroso.

“No, no extraño a ningún exnovio. A mí me dicen Ariana Grande: ‘Thank You, next’”, manifestó tajantemente Merlano en las historias, donde dejó claro que ya superó al reconocido influenciador.

La creadora de contenidos colombiana aprovechó finalmente la dinámica para recalcar que ella no es el tipo de mujer que está buscando constantemente a sus exparejas sentimentales cuando se encuentra soltera.

Cabe mencionar que la barranquillera en octubre pasado no se guardó nada en medio de una charla con Dímelo King y se sinceró sobre algunas situaciones que le pasaron este año, incluido su romance con Cossio.

Merlano aseguró que todo comenzó cuando ella quiso publicar un video de una reacción al reto en el que el antioqueño y su cuñado se pusieron implantes mamarios. La barranquillera afirmó que se “pilló” la estrategia de marketing detrás del post, por lo que refutó a quienes insultaban a Cossio y lo hacían ver como un “imbécil”.

“Nosotros éramos amigos, yo hice un video hablando sobre un tema cuando él se puso los implantes. Todo el mundo estaba hablando de que era un imbécil y un idiota, pero a mí me pareció un tipo tan inteligente porque yo sí me pillé cuál era el ‘marketing’ detrás. Yo hice el video hablando de cuál era su estrategia y develando cifras (…) hice un análisis ‘full’ y quedó increíble”, relató inicialmente.

Luego, añadió: “No era un plan coqueteo, era un plan de: ‘Yo sé que, si algún día nos vemos, nos vamos a caer muy bien’. Él me apoyó mucho en tema de redes. Cuando yo perdí mi cuenta, él fue quien me la recuperó. Siempre nos llevamos muy bien (…) a mí siempre me pareció muy guapo. El día que se cortó el pelo dije: ‘Uff, se ve muy guapo’”.

La influenciadora también aprovechó el informal diálogo para soltar un bombazo y manifestó que ella se había enamorado de Yeferson Cossio debido a las cosas que se dieron entre ellos cuando se estaban conociendo.

“Yo termino mi relación, pasa mucho tiempo y él termina su relación. Entonces para nosotros fue como probemos a ver. Yo sí me enamoré de Yeferson”, concluyó Merlano, enfatizando que nunca fueron cachos ni ningún tipo infidelidad contra Jenn Muriel, expareja del youtuber antioqueño.

Por último, la creadora de contenido afirmó que todo ese romance lastimosamente se filtró de mala manera y jamás fue un tema de exhibirse públicamente, ya que ambos tenían en mente otras cosas