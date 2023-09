VIDEO: Así fue el reencuentro de The Rock y John Cena en la WWE

Hoy en día The Rock y John Cena son dos luminarias del jet-set internacional que se pasean por las alfombras rojas de Hollywood como cualquier estrella que ha triunfado en el séptimo arte, en películas comerciales, de acción y sumamente taquilleras que incluso los ha puesto en el radar del listado de intérpretes mejor pagados de la industria, disfrutando de las mieles de ser estrellas conocidas por todo el planeta.

Pero los orígenes de estos dos estadounidenses no se dieron en las escuelas de arte dramático o en los estudios de Hollywood. Ambos hombres musculosos y de cara muy seria se hicieron a su fama en los cuadriláteros de lucha libre, específicamente los dispuestos para los torneos de la WWE (World Wrestling Entertainment), empresa encargada de los torneos de esta disciplina más mediáticos de Estados Unidos.

Dwayne Johnson, actor estadounidense. | Foto: Agencia EFE

Dwayne Douglas Johnson, nombre de pila de The Rock, viene de una familia con sangre de lucha en sus venas. Desde muy temprana edad quiso estar inmerso en este mundo y durante la década de los noventa empezó a entrenar de forma profesional. Fue a finales de esta etapa y principios de los 2000 cuando logró una fama mundial al derrotar a oponentes de mucho nivel, coronándose así como el rey de esta disciplina.

Mientras tanto, Cena venía detrás con su propio recorrido, entrenando fuertemente y luego logrando un contrato con WWF para sí empezar a derrotar a oponentes de renombre y así poder llegar a la WWE, donde en un set de parejas debutó con una derrota, pero luego vinieron más revanchas y posteriores victorias que le permitieron avanzar para coronarse con varios de los torneos en cuestión.

MIAMI, FLORIDA - JANUARY 31: John Cena attends "The Road to F9" Global Fan Extravaganza at Maurice A. Ferre Park on January 31, 2020 in Miami, Florida. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images) | Foto: Getty Images

The Rock y Cena se convirtieron entonces en grandes rivales de la escena de la lucha hasta que los dos vieron en Hollywood y otras industrias nuevos horizontes. Johnson se retiró en 2019 y Cena ha estado intermitente, más que todo presente en el evento de WrestleMania, un show de pelea que acoge a miles de fanáticos que quieren ver a sus ídolos enfrentándose entre sí para medir su supremacía en este deporte.

Por eso, tener a estos dos ídolos de la lucha juntos en un evento de esta magnitud es un hito, que se dio el pasado 15 de septiembre cuando de forma sorpresiva los dos terminaron abrazándose de forma fraternal en los bastidores del SmackDown, donde Pat McAfee estaba alardeando de su título como uno de los mejores en la lucha de hoy y fue interrumpido por el ex campeón de los Estados Unidos, Austin Theory.

Mientras estos dos luchadores estaban tirándose puyas el uno al otro, sonó el tradicional cántico de If you smell what The Rock is cooking, que de inmediato le dio paso a The Rock haciendo que el recinto entrara en una histeria colectiva gigante y luego todos se volcaran a apoyar al actor, quien siempre se mostró con su carácter a topa y dando el show con el que enamoró a su hinchada.

Foto: YouTube The Rock comes face-to-face with John Cena: SmackDown highlights, Sept. 15, 2023. Min 0:57. | Foto: Foto: YouTube The Rock comes face-to-face with John Cena: SmackDown highlights, Sept. 15, 2023. Min 0:57.

Luego, se fue a conversar de una forma muy tranquila con Theory y una vez su tertulia terminó, Cena apareció ante cámara encarando de frente a The Rock, quien lo miró desafiante pero rápidamente ambos no pudieron ocultar su sonrisa, pues las rencillas del pasado han quedado allí y ahora los dos sienten un aprecio y una admiración mutua por el largo recorrido que han tenido en la lucha.