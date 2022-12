Video | Divertida confesión de Aida Merlano: “Pensaban que me iba disfrazar de mi mamá”

Aida Victoria Merlano ama contar sus infidencias a sus seguidores de redes sociales, quienes se emocionan cada vez que la barranquillera abre la dinámica de preguntas y deja el espacio para que sus fans idaguen de lo que sea, pues ella muy juiciosa responde con el tono característico que la ha hecho famosa, en que la picardía y el desparpajo son ingredientes infaltables.

Esta vez, Aida le puso picante a la dinámica y les dijo a sus seguidores que le contaran chismes que han escuchado sobre ella para que la misma empresaria comentara la versión real o ratificara que en efecto todo se trata de información falsa que termina navegando por redes sociales con una rapidez inimaginable.

Uno de los seguidores le escribió uno de los rumores que más resonó de ella y su madre, la prófuga de la justicia Aida Merlano. “Que tú o tu mamá se operaron para parecerse a la otra y así confundir a la ley”, puso el cibernauta en la cajita de preguntas, lo que le dio pie a Victoria para burlarse sobre esa “noticia”.

“¿Lista para esta historia?, es que esto es una locura. Imagínate que cuando yo estuve presa… Yo estuve presa cinco días… Salió en la prensa que yo me había cambiado el nombre, me había operado la cara y me había pintado el cabello para parecerme a mi mamá porque el plan era que yo entraba a la cárcel, me hacía pasar por ella, ella salía haciéndose pasar por mí, yo me quedaba adentro, los guardias se daban cuenta, me sacaban a mí y ella quedaba afuera… O sea la usurpadora, esta gente se vio La Usurpadora”, comentó entre risas la barranquillera.

Así pues dejó muy claro que eso nunca sucedió y que los retoques estéticos que se ha hecho en su cuerpo no obedecieron a un plan malintencionado para ayudar a la fuga de su madre, sino porque ella misma ha querido mejorar su imagen, ahora que es una mujer famosa y reconocida por todo el país.

Otro de los chismes que los seguidores le pusieron en la dinámica de preguntas es que ella está con WestCol solo por el interés de su dinero nada más, lo que le dio pie a la barranquillera de despacharse contra el machismo que impera en la sociedad actual y más en el mundo de las redes sociales y los creadores de contenido.

“Esta sociedad es machista, obviamente. Mira, tú ves a una vieja bonita que se baja de un carro caro y automáticamente piensas quién se lo regaló, quién es el marido, quién la mantiene… Es una vaina que tenemos aquí… La gente siempre presume que mi dinero tiene que venir de un hombre, porque siempre el dinero de una mujer se presume que es de alguien más, el del hombre no… Es un tema que nos toca a nosotras por ser mujeres y medianamente bonitas”, afirmó Aida Victoria.

Además de esto, la creadora de contenido contó una propuesta muy indecente que le hicieron solamente para poder disfrutar de su compañía, que obviamente ella no aceptó, pero igual la anécdota le quedó en la memoria.

“Yo creo que si vendiera ‘cuca’ me fuera muy bien, tendría mucho dinero, porque una vez un man que no es nadie que tú digas ‘qué peligro sentarse en frente con esa persona’, le ofreció a alguien cercano a mí 50 millones de pesos por sentarse a tomar un café conmigo en un lugar que yo eligiera para que me sintiera segura. Pero, pues nada, esa misma plata me la echo yo sentándome con un empresario que no tenga ningún interés romántico en mí, sino que simplemente me valore por lo que represento como marca”, confesó la barranquillera.