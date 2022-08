Video: Joven fue despedida después de su inducción por subir un video en TikTok, ¿qué pasó?

Las redes sociales y plataformas digitales albergan todo tipo de contenido. Precisamente, algunos de estos se vuelven virales gracias a la cantidad de interacciones que consiguen, potenciando su alcance y llegando a millones de internautas alrededor del mundo.

En esta ocasión, en la plataforma TikTok se hizo viral una curiosa anécdota contada por la usuaria Nathali (debiaisnath). La joven publicó un video sobre el día que asistió a la capacitación de su nuevo trabajo, sin embargo, dio un tono de humor a la dinámica presentada por la compañía.

“¿En qué culto caí?”, anotó la usuaria de TikTok en su video, sin esperar en ese momento que se hiciera viral. El contenido fue publicado el 18 de julio de este año y, hasta el momento, ha recibido 3,4 millones de reproducciones.

Un par de días después, Nathali publicó un nuevo video donde sorprendió a los internautas con la actualización sobre su nuevo trabajo: la habían despedido. “¿Alguien sabe de un trabajo? Porque me acaban de echar. O sea, yo no creí que fuera a ser tan grave, pero era un trabajo bueno, me gustaba el trabajo. Por andar de estúpida tirándomela de influencer (...)”, comentó la usuaria de TikTok.

“Ya que te echaron cuéntanos, de qué era”; “Me estoy muriendo de la risa con todo esto”; “Qué pecadito”; “Cadena de oración para que consiga uno”; “Necesito esta inteligencia emocional cuando me echen de algún trabajo”; “Ey, pero las risas no faltaron”, se lee en algunos de los comentarios destacados.

En otro video, el cual ya supera las 4,7 millones de reproducciones, la joven resumió su experiencia diciendo: “Hago un video chistoso sobre la capacitación de mi trabajo. Se hace viral. Me echan”.

“Que se haga viral y que ya no la contraten en ningún lado, eso sí sería épico”; “Ya me imagino las charlas de ahora en adelante de los coachs diciendo: ‘bueno, no se permiten celulares porque ya tuvimos un caso así'”; “¿Vio?, por chistosa”; “Ahí no era amiga”, respondieron algunos usuarios de TikTok.

Greeicy y Mike Bahía: video de TikTok habría revelado el rostro de su bebé

Greeicy Rendón y Mike Bahía conforman una de las parejas más queridas de la farándula nacional desde hace varios años. Su relación ha quedado en el centro de diversas noticias, debido a la química que manejan, el estilo de comunicación que llevan y los momentos que han atravesado con el paso del tiempo.

Las celebridades nacionales cautivaron a sus fieles seguidores de redes sociales con el nacimiento de su primogénito Kai, el cual llegó a este mundo como fruto de su amor. Los cantantes expresaron la felicidad que los llenaba al tener al bebé junto a ellos, teniendo en cuenta que era su primera experiencia como padres.

A pesar de la acogida que tuvo la noticia entre el público de las plataformas digitales, los artistas decidieron manejar el tema con discreción y respeto, controlando la exhibición que le daban al niño en redes sociales. Greeicy y Mike han mantenido al niño alejado del foco de los medios, evitando mostrar el rostro hasta que crezca.

Sin embargo, recientemente, TikTok se convirtió en la plataforma para que se filtrara un inesperado contenido en el que habría quedado al descubierto la cara del pequeño. Una cuenta subió un clip en cámara lenta, donde registra a Greeicy sentada junto al piano, con el coche de su hijo al fondo.

En una pequeña fracción de segundo se alcanza a apreciar al niño acostado en esta base, mientras su mamá interactúa con quien la está grabando. El descuido captó a Kai, dejando en evidencia su tierno rostro.

Varios usuarios en redes sociales se emocionaron al ver el rostro del menor de edad, pero otros afirmaron que este tipo de contenidos lo que hace es poner en riesgo la privacidad del bebé, el cual solo tiene unos meses de nacido.

La cuenta que compartió el clip limitó los comentarios, por lo que se desató un debate entre quienes estaban de acuerdo y los que no con que se difundieran las imágenes.