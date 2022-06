Video | Laura Bozzo causa fuerte polémica tras insultar a dos famosas en televisión

Laura Bozzo, la famosa presentadora peruana, está participando en un programa de la cadena internacional Telemundo llamado La casa de los famosos.

Allí varios actores, cantantes de varios países comparten una casa donde deben convivir mientras los lentes de las cámaras los graban durante las 24 horas del día. En uno de los episodios del reality, Laura Bozzo no pudo contener su ira en contra de la mexicana Natalia Alcocer y le mandó algunos insultos luego que ella la llamara “señora de edad”. “No se preocupen, yo me salgo, no se tienen que poner en ninguna situación para decidir entre la señora (Bozzo) y yo, la señora ya es una señora de edad”, dijo Alcocer, lo cual hizo estallar de la ira a la peruana.

“Tu a mi no me vas a decir señora de edad, me estás discriminando, yo nunca he sido prostituta ni me he robado el marido de nadie como tú, vieja tu madre, a mi no me vas a decir vieja, ándate al cuarto donde debes estar”, dijo ofuscada Bozzo a Alcocer.

En ese momento llegó otra actriz mexicana, Ivonne Montero, quien trató de calmar los ánimos pero salió también insultada por Bozzo. “A mi no me hablas así Laura, porque yo no he hablado ni cinco minutos contigo”, pero Laura contraatacó. “Tú decídete por un hombre porque el ejemplo que le das a tu hija es horrible, de cama en cama”, le dijo la peruana a Montero.

Laura Bozzo VS Natalia Alcocer e Ivonne Montero



Las dos actrices salieron insultadas por Laura Bozzo y el video de la pelea ya es viral en redes sociales. Todo ocurrió porque el reconocido Potro del programa de MTV Acapulco Shore salió del reality, lo cual prendió los ánimos de quienes participan en este show.

Incluso, hace unos días tuvo una graciosa conversación con Potro debido a que se le cayó un diente a Bozzo mientras comía. La presentadora se encontraba en el comedor de la casa estudio, cuando de un momento a otro, le sale un elemento pequeño de color blanco de su boca. En efecto, uno de sus compañeros le preguntó si era su diente, pero la mujer le respondió que eso era un fideo. No obstante, varios se burlaron, entre ellos Potro, y muchos cibernautas pensaron que la presentadora había perdido su diente en vivo. Aunque no fue cierto, Bozzo le contestó de una manera muy singular a su compañero. “Ese diente te va a morder los huevos”, dijo la peruana.

La casa de los famosos es un formato que se emite en el canal Telemundo de lunes a viernes a las 7:00 p. m., hora del este en Estados Unidos. Según la página web de la cadena de televisión, el programa está basado en el fenómeno mundial Big Brother VIP.

“Presenta una casa ocupada por un grupo de famosas personalidades que estarán totalmente aisladas viviendo bajo el mismo techo. Sin contacto ni comunicación con el mundo exterior ni sus familias, estos famosos deberán convivir sin teléfonos celulares, Internet, redes sociales o televisión, mientras más de 50 cámaras y 60 micrófonos registran todo lo que hacen 24 horas al día”, explicaron sus productores.