Video | ‘Leonardo Favio’ contó que casi muere tras ser herido durante robo en Bogotá

El artista terminó en el tercer lugar en la última temporada de ‘Yo me llamo’, programa estrella de Caracol Televisión.

Pese a que no llegó a la gran final del concurso musical, el imitador de Leonardo Favio fue uno de los participantes que más cautivó a los televidentes y se quedó con la mayoría de las galas de premiación, recaudando más de 300 millones de pesos.

Sergio Moscoso, nombre real del talentoso cantante, recordó en La Red uno de los momentos más duros que tuvo que afrontar en su vida luego de ser atracado en Bogotá. Además, aseguró que después de ese episodio no volvió a ser el mismo.

“No volví a ser el mismo después de eso. Uno no se da cuenta de lo valiosa que es la vida. No necesitas de mucho dinero para estar contento y compartir con los que uno quiere”, precisó.

De acuerdo con el relato del artista, el robo se presentó en 2017, cuando su familia no estaba pasando por un buen momento económico y él se dedicaba a repartir domicilios, acompañado de su hermano.

El imitador, de igual manera, señaló que ese día tenían en su poder cerca de dos millones de pesos y se dirigían a su casa. No obstante, manifestó que fueron interceptados por dos atracadores.

“Íbamos para Castilla y nos salieron dos ladrones con la intención de robar nuestras pertenencias. Ellos no tenían armas y decidimos reaccionar, no queríamos que nos robaran por lo que trabajamos tanto tiempo”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Yo antes practicaba artes marciales con mi hermano y decidí no dejarme. Ya teníamos dominados a los ladrones para salir corriendo, pero solté a uno, él me agarró la pierna, sacó un cuchillo y me agredió dos veces, en la pierna y en la ingle”.

Ante esta situación, Moscoso puntualizó que tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro médico debido a que la herida del abdomen era profunda. Incluso, señaló que casi pierde la vida porque el cuchillo casi llega hasta una arteria.

“Me dijeron que me tenían que llevar rápidamente a urgencias para detener la hemorragia, no podía ni siquiera caminar. El dolor era bastante grande”, concluyó el talentoso cantante en el programa de chismes.

Terminó la relación con su novia

El artista también manifestó recientemente que Yo me llamo le cambió totalmente la vida y señaló que le permitió reencontrarse con su novia Paula Hurtado luego de un año y tres meses.

Moscoso aprovechó el momento para confesar que el paso por el concurso musical potenció su relación sentimental, debido a que su pareja decidió quedarse en Colombia. Sin embargo, enfatizó que no abandonó sus estudios internacionales.

“Ella se quedó en el país, pero debe estar yendo y viniendo. La ventaja es que sus estudios por el momento siguen siendo virtuales”, agregó el imitador, quien le regaló un cuadro a Amparo Grisales.

Frente a la decisión de Hurtado de quedarse en Colombia, el talentoso cantante destacó que actualmente están trabajando juntos en un producto en el que ella es la encargada de realizarle todo el registro de imagen en sus diferentes presentaciones, pues es fotógrafa profesional.

“Porque siempre me inspiras a ir donde tú estás, eres quien me impulsa a romper todo límite y a estar siempre creyendo en mí. Junto a ti sin importar cuándo, dónde, por qué ni cómo”, escribió la joven en Instagram.

Cabe recordar que el imitador de Leonardo Favio también llegó a un acuerdo con Camilo Sesto y Maluma para repartir el premio mayor que entregó el exitoso concurso.